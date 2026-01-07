Эксперты по кадрам дали четыре совета тем, кого уволили с работы

Специалисты подчеркивают, что нельзя позволять эмоциям брать над вами верх тем или иным способом.

Увольнение с работы может вызывать разные чувства в зависимости от обстоятельств. Иногда это радость и чувство свободы, в других случаях это может быть причиной для начала депрессии. Так или иначе, стоит придерживаться некоторых базовых правил поведения, чтобы этот довольно банальный эпизод вашей жизни не превратился в проблему для дальнейшей карьеры.

Издание Business Insider пообщалось с рядом экспертов-кадровиков, чтобы узнать, как следует действовать человеку, который уволился или был уволен с работы.

Сохраняйте спокойствие

Если увольнение застало всех врасплох, а не было запланировано несколько месяцев назад, оно может спровоцировать ряд эмоциональных решений и поступков, способных навредить вашей дальнейшей карьере.

Алан Штайн, генеральный директор карьерного сервиса Kadima Careers, советует "не сжигать мосты" и уходить с работы "в хороших отношениях" с коллегами и руководством, даже если вы очень на них злитесь.

"Этот мир тесен, а карма реальна, поэтому не позволяйте своим эмоциям взять над вами верх", – сказал он.

Дайте себе время оправиться

Прежде чем начать поиски новой работы, важно ментально расстаться с предыдущим местом и сделать выводы о том, почему так произошло, рекомендует карьерный коуч Стейси Перкинс.

Вместе с тем эксперты советуют не зацикливаться слишком долго на этой стадии, чтобы не впасть в депрессию.

Алан Штайн убежден, что начинать поиски новой работы стоит примерно через месяц после увольнения. По его мнению, месяц лучше, чем полгода или 45 минут.

Подходите к поиску новой работы основательно

Отдохнув после увольнения, проанализируйте свои карьерные желания и перспективы, обновите соответствующим образом резюме и начните его рассылку.

Специалисты советуют не стесняться использовать свою сеть личных и деловых знакомств для поиска новой работы.

Также это хорошая возможность пройти какие-то экспресс-курсы для повышения квалификации. Например, если вы давно откладывали на потом освоение навыков работы с нейросетями, самое время этим заняться.

Подготовьте объяснение причин увольнения

Увольнение с работы – это не приговор, и вам нечего стесняться. Однако почти наверняка на собеседовании вас спросят о его причинах. И стоит заранее подготовить ответ, который не напугает потенциального нового работодателя.

В первую очередь специалисты советуют избегать очевидной лжи, потому что ее могут разоблачить. Так же не стоит слишком критиковать предыдущего работодателя. Не стоит вдаваться в чрезмерные подробности о причинах увольнения, потому что это не всегда этично. К тому же избыток деталей может создать впечатление, что вы лжете.

"В общем, отличная идея – сказать: "Ну, я просто искал что-то другое. Я искал что-то, что больше соответствовало бы моим стремлениям", – сказал президент компании Lee Hecht Harrison Джон Морган.

