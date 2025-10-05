Такое оборудование позволит определять расстояние до дронов и сбивать их.

В аэропорту Мюнхена местная полиция развернула лазерную установку на взлетно-посадочной полосе для защиты от беспилотников, пишет Bild.



Оперативное командование Бундесвера подтвердило, что его подразделения участвуют в кампании по борьбе с дронами и оказывают содействие Министерству внутренних дел Баварии. По данным BILD, дроны, замеченные возле аэропорта, были военными.

При этом расследование о том, кто запускает эти дроны, ведет Центральное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Также сообщается, что в аэропорту подготовлены надувные матрасы и 3000 раскладушек, чтобы в случае задержек или отмен рейсов обеспечить пассажиров минимальными удобствами.

За последние две ночи из-за угрозы дронов в аэропорту застряли 10 000 пассажиров, а только в ночь с пятницы на субботу пришлось отменить 81 рейс.

Уроза дронов в Европе

Ранее из-за фиксации неизвестных БПЛА аэропортом Мюнхена приостанавливал работу. 3000 пассажиров вынуждены спать на раскладушках. 17 рейсов так и не смогли вылететь, а 15 пришлось перенаправить. Также неизвестные беспилотники были замечены над авиабазой в городе Эрдинг, где расположен инновационный центр Бундесвера.

Несколько инцидентов с БпЛА произошли, и в других странах, в частности, в Дании. Так, 26 сентября, здесь уже в третий раз за несколько дней из-за фиксации дронов был закрыт аэропорт. Это произошло в городе Ольборг.

