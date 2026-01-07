США запустили продажу венесуэльской нефти: первые партии отправят немедленно

Правительство США планирует распределять доходы между американским и венесуэльским народами.

Правительство Соединенных Штатов Америки анонсировало "немедленное" начало распродажи венесуэльской сырой нефти на мировом рынке. Ожидается, что будет реализовано примерно 30–50 миллионов баррелей.

Как сообщает Министерство энергетики США, все поступления от продажи венесуэльской сырой нефти и нефтепродуктов сначала будут зачислены на контролируемые США счета во всемирно признанных банках, чтобы "гарантировать законность и целостность конечного распределения поступлений".

"Эти средства будут распределены в пользу американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США. Продажа нефти начнется немедленно, и ожидается, что будет реализовано примерно 30-50 миллионов баррелей. Продажа будет продолжаться неопределенное время", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что американская легкая сырая нефть будет поступать в Венесуэлу по мере необходимости для смешивания и улучшения качества с венесуэльским высоковязким сырьем для оптимизации производства и транспортировки продукции.

Транспортировка нефти в и из Венесуэлы будет осуществляться исключительно через легальные и авторизованные каналы в соответствии с законодательством США и требованиями национальной безопасности.

Цены на нефть и спецоперация США в Венесуэле

Как писал УНИАН, 3 января американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что потенциально может иметь последствия для мировых цен на нефть, поскольку страна является членом картеля ОПЕК+.

Агентство Reuters писало, что мировые цены на нефть уже стремительно падают. Дополнительно способствовать снижению цен может отмена эмбарго США на венесуэльскую нефть, что приведет к увеличению добычи.

