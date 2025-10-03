Дроны были замечены в Германии над инновационным центром, где испытываются беспилотники следующего поколения.

Вечером 2 октября неизвестные беспилотники были замечены в Германии не только в Мюнхене, но и над авиабазой в городе Эрдинг, где расположен инновационный центр Бундесвера. Об этом пишет Bild.

Как отметило издание, в 19:30 неизвестные дроны фиксировались в Эрдинге, где испытываются беспилотники следующего поколения. Позже, в 20:30, БпЛА были замечены уже над аэропортом Мюнхена, до которого от Эрдинга всего 8 километров.

По словам свидетелей, размах крыльев дронов составлял от 60 сантиметров до одного метра.

Как известно, из-за фиксации неизвестных БПЛА аэропортом Мюнхена приостанавливал работу. 3000 пассажиров вынуждены спать на раскладушках. 17 рейсов так и не смогли вылететь, а 15 пришлось перенаправить.

Издание также напомнило, что инциденты с пролетом неизвестных дронов над военными объектами Германии уже были на прошлой неделе. В частности, в четверг, 25 сентября, около 21:00 два небольших беспилотника находились над военно-морской верфью в Киле, где строят подводные лодки для ВМС Германии и партнеров НАТО.

Неизвестные дроны над странами Европы

Как сообщал ранее УНИАН, в последнее время страны Европы фиксировали в своем воздушном пространстве неизвестные дроны. Несколько инцидентов с БпЛА произошли, в частности, в Дании. Так, 26 сентября, здесь уже в третий раз за несколько дней из-за фиксации дронов был закрыт аэропорт. Это произошло в городе Ольборг.

Премьер Дании Метте Фредериксен сделала резкое заявление о налетах дронов. По ее мнению, нужно ожидать большего количества подобных атак, а также диверсий, кибератак и разрушения подводных кабелей. Она отметила, что атаки "имеют целью запутать нас и сделать неуверенными".

Украинский эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, почему над Европой появляются "загадочные" беспилотники. По его словам, они не появляются из ниоткуда, "они либо прилетают издалека по воздуху, и этот маршрут четко фиксирует ПВО НАТО, либо запускаются локально по странам какими-то "ДРГ". Он считает, что запуск происходит с бортов морских судов России из акватории Балтийского моря.

