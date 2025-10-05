По мнению министра, дроны, обнаруженные в воздушном пространстве страны, пока не представляли никакой конкретной угрозы.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что неизвестные дроны, обнаруженные в воздушном пространстве Германии, пока не представляли никакой конкретной угрозы. Об этом пишет DW.

По его словам, Германия в области защиты от беспилотников достигла значительного прогресса, но Бундесвер не может взять на себя полную ответственность за сбивание этих беспилотников по всей стране.

"Бундесвер не может быть везде в Германии, где появляются дроны, и сбивать их. Значительно важнее, чтобы государственная и федеральная полиция развили возможности, необходимые для работы на определенной высоте", - сказал он.

Писториус также скептически высказался относительно планов министра внутренних дел Александра Добриндта создать центр защиты от беспилотников.

"Этот центр тогда отвечал бы только за потенциальную угрозу от дронов. Однако мы должны ожидать, что может быть несколько сценариев угрозы", - сказал министр обороны.

Он упомянул, в частности, о возможности одновременного возникновения лесных пожаров или отключения электроэнергии в разных частях страны. Поэтому, по его мнению, Германии "прежде всего нужна общая круглосуточная осведомленность о ситуации на 360 градусов".

Писториус признал, что Россия нарушениями воздушного пространства и полетами дронов пытается создать неопределенность.

"Речь идет о провокации, нагнетании страха и разжигании противоречивых дебатов. [Президент России Владимир] Путин очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знает немецкие инстинкты и рефлексы", - сказал он.

Однако, отметил министр, хотя немецкая разведка предполагает, что Россия сможет напасть на страну НАТО до 2029 года, "это не означает, что Путин обязательно сделает этот шаг".

Писториус сказал, что хотя можно надеяться на самый позитивный сценарий, однако также, по его мнению, следует "готовиться к худшему".

Дроны над Германией: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 3 октября аэропорт Мюнхена закрывали из-за угрозы дронов. Семнадцать вылетов были отменены, а 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. По данным оператора аэропорта, из-за перебоев в работе пострадали около 3000 пассажиров. Для них были установлены раскладушки, предоставлены одеяла, напитки и закуски.

Впоследствии стало известно, что в этот же день часом ранее неизвестные дроны впервые кружили над базой Бундесвера в городе Эрдинг. По словам свидетелей, размах крыльев беспилотников составлял от 60 сантиметров до одного метра.

После этих инцидентов в аэропорту Мюнхена установили лазеры для защиты от дронов. отмечалось, что такое оборудование позволит определять расстояние до БпЛА и сбивать их.

