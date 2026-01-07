В Великобритании предупредили об опасности отправки миротворцев в Украину

Ранее выражалась серьезная озабоченность по поводу готовности Великобритании к современной войне.

Председатель Комитета по обороне Палаты общин Великобритании предупредил, что развертывание британских войск в Украине может привести к "чрезмерной нагрузке на наши вооруженные силы". Об этом пишет The Guardian.

Депутат от Лейбористской партии Тан Дхеси заявил, что объявление о потенциальном развертывании "укрепляет позицию Великобритании как твердого сторонника и защитника суверенного права Украины на безопасное будущее", но призвал депутатов к "тщательному изучению" деталей.

"Мой комитет ранее выражал серьезную озабоченность по поводу готовности Великобритании к современной войне. Хотя это объявление приветствуется, оно усиливает реальные проблемы, с которыми уже сталкиваются наши вооруженные силы", - сказал политик.

По его словам, это также создает риск чрезмерной нагрузки на вооруженные силы.

"Это следовательно, ставит под сомнение способность Великобритании выполнять ранее взятые на себя обязательства перед нашими союзниками", - добавил он.

Британские миротворцы в Украине

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что любое развертывание британских сил по декларации, подписанной с Францией и Украиной, должен одобрить британский парламент. Он отметил, что количество войск будет определено по военным планам Великобритании, которые сейчас разрабатываются.

Стармер также заверил законодателей, что не будет совершать никаких действий без полного обсуждения с американцами.

