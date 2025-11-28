Россия пытается создать хаос в воздушном движении и вычислить слабые места в воздушной обороне НАТО.

Росся начала запускать с территории Беларуси множество воздушных шаров с контрабандой, оснащенных GPS-трекерами, которые затем переправляются через границу в Литву. Как пишет The Telegraph, это создает хаос в воздушном движении и является новым этапом в гибридной войне РФ против Европы.

Так, с октября второй по величине аэропорт Прибалтики, Вильнюс, был вынужден закрываться девять раз из-за нашествия воздушных шаров. За последний год литовские власти перехватили не менее 550 воздушных шаров, хотя истинное число запусков, вероятно, гораздо выше; по данным балтийского информационного агентства "Белсат", сбивают лишь около 28% воздушных шаров.

"Литовские чиновники сообщили The Telegraph, что рои воздушных шаров — это "гибридная атака" на Запад, осуществляемая с одобрения белорусского диктатора Александра Лукашенко… Они также предупредили, что запуски воздушных шаров представляют "серьёзную" угрозу безопасности НАТО на её восточном фланге и "осуществляются в более широком контексте агрессивной войны России против Украины", - говорится в статье.

В чем опасность

Хотя воздушные шары, как правило, перевозят контрабанду, литовские эксперты утверждают, что в будущем они могут быть оснащены шпионскими камерами, зажигательными устройствами или взрывчаткой.

Ещё большую тревогу, подчеркивают они, вызывает то, что воздушные шары помогают России составлять карту слабых мест на восточном фланге НАТО каждый раз, когда им удаётся пересечь границу.

Проблема в том, что поскольку воздушные шары могут достигать высоты 8 800 м, они часто слишком высоко для поражения беспилотниками или огнестрельным оружием. Кроме того, существует риск, что груз воздушного шара, вес которого может достигать 50 кг, может убить или ранить людей при падении на землю.

Литовские официальные лица заявляют, что эта тактика крайне эффективна: это форма гибридной войны, которую Минск и Москва могут списать на дело рук мелких преступников.

Зловещее оружие

Эйтвидас Баярунас, бывший посол Литвы в Великобритании, заявил, что воздушные шары являются гораздо более зловещими, чем могут показаться.

"Если вы готовитесь к войне, вам нужно знать время реакции Литвы", — сказал он. "Эти воздушные шары не являются военными, но они проверяют время реагирования НАТО и реакцию го противовоздушной обороны; они выявляют слабые места в Литве, НАТО и ЕС".

По его словам, кумулятивный эффект воздушных шаров, поскольку они постоянно срывают полёты и вызывают воздушную тревогу, может также принести пользу Александру Лукашенко внутри страны.

"Эти малозатратные провокации позволяют ему напомнить Западу, что он может оказывать на них давление", — сказал г-н Баярунас. "Он может сказать [белорусам]: "Вы живёте в безопасной стране под моим руководством, а в Литве постоянные кризисы".

Он также отмечает, что стаи воздушных шаров посылают широкий, стратегический сигнал Западу. "Это послание: "Вы больше не в безопасности, и не думайте, что война идёт в Украине — она уже здесь, но в другой форме, чем российские танки, пересекающие границы", — сказал он.

Он также предупредил, что эти шары могут быть легко оснащены шпионскими камерами или даже зажигательными устройствами, аналогичными тем, которые ХАМАС использовал в секторе Газа для поджога посевов в Израиле.

Воздушные шары из Беларуси - реакция

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна начнет сбивать воздушные шары (метеозонды) из Беларуси, если они будут попадать в воздушное пространство страны.

Также она сообщила, что МИД Литвы совместно с союзниками в Европейском Союзе согласуют пакет дополнительных санкций против Беларуси.

В конце октября Литва закрыла границу с Беларусью на месяц из-за воздушных шаров с контрабандой.

