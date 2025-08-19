Президент США рассчитывает, что Путин тоже "будет вести себя хорошо".

Киев должен проявить гибкость в ходе мирных переговоров с Москвой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

Так, американский лидер заявил, что не планирует присутствовать на первой возможной встрече лидеров Украины и России. В то же время он выразил мнение, что Зеленский и Путин смогут договориться.

"Думаю, что Путин и Зеленский ладят между собой немного лучше, чем я думал. Думаю, у них всё хорошо. Я бы не сказал, что они когда-либо станут лучшими друзьями, но у них всё хорошо", – сказал Трамп.

Видео дня

При этом он заявил, что Украине не следует надеяться на возвращение Крыма, поскольку это "невозможно".

"Владимир Зеленский должен показать гибкость", – сказал Трамп о предстоящих переговорах.

Президент США также выразил надежду, что "Путин будет вести себя хорошо", иначе "ситуация будет сложной".

Кроме того, президент США заявил, что присоединение Украины к НАТО "всегда было табу для русских, задолго до Путина".

Говоря о послевоенных гарантиях Украине, Трамп отметил, что Франция, Германия и Великобритания хотят, чтобы частью этих гарантий было присутствие военного контингента непосредственно в Украине. По его словам, США могут помочь Европе с размещением войск в Украине, в том числе поддержкой с воздуха, но американских войск непосредственно в Украине не будет.

Переговоры о мире в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, после встречи Зеленского с Путиным может состояться встреча в формате на троих с участием Трампа. И на этой второй встрече могут быть достигнуты некие соглашения.

По словам немецкого канцлера Фридриха Мерца, встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели. Хотя сам Мерц пока сомневается, что Путин действительно на нее приедет.

Вас также могут заинтересовать новости: