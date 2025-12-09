Трамп напомнил, что США продают свои вооружения странам НАТО "по полной цене", а НАТО передает его Украине.

Президент США Дональд Трамп похвастался, что США при его президентстве не только не тратят средства на войну в Украине, но и зарабатывают на этом. Об этом он сказал во время "круглого стола" с представителями американского агробизнеса, передает "Укринформ".

"Джо Байден дал им (украинцам) 350 миллиардов долларов, а я не даю им ничего. Но я дал им в начале "Джавелины"... но Обама дал одеяла", - заявил Трамп.

Трамп напомнил, что США продают свои вооружения странам НАТО "по полной цене", а НАТО передает его Украине.

Видео дня

"Я думаю, они могли бы передавать его и другим, но в основном передают его Украине. И они работают с Украиной над условиями распределения вооружения, ракет и так далее. Но мы не тратим деньги, мы тратим время на гуманные цели", - подчеркнул президент США.

В то же время он подчеркнул, что в войне в Украине гибнет много людей "и я хочу, чтобы это прекратилось".

Он также заявил, что за прошлый месяц в Украине погибло 27 тысяч военных - "в основном украинские солдаты и российские солдаты".

Дональд Трамп и война в Украине

Ранее Трамп заявил, что вроде бы Россия согласна принять мирное соглашение, и команде Зеленского соглашение "нравится". При этом он раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент якобы до сих пор не ознакомился с мирным планом США.

Также бывший посол США в Украине Уильям Тейлор рассказывал, что Пентагон был готов поставить Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Однако их передача так и не состоялась из-за решения ональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: