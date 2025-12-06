Пентагон был готов поставить Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Однако их передача так и не состоялась из-за решения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Такое заявление сделал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, рассказывает ntv. По его словам, планирование поставки ракет уже было завершено.
"Я скажу вам следующее: Пентагон, наше министерство обороны, было готово к решению президента о поставках ракет "Томагавк" в Украину. Они были готовы", – сказал Тейлор.
Американский лидер Дональд Трамп в конце концов не одобрил поставку этих ракет Украине, однако, по мнению бывшего посла, эта опция остается открытой.
"Я думаю, это было бы важно – не решающе, но важным элементом для давления на Путина", – констатировал дипломат.
Поставки ракет "Томагавк" Украине
Вопрос передачи дальнобойных ракет "Томагавк" Украине обсуждался довольно долго. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с надеждой на положительное решение. Однако Трамп отказался давать на это согласие.
Bloomberg сообщало, что от передачи ракет американский лидер отказался после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечалось, что правитель РФ предупредил Трампа, что такой шаг "приведет к эскалации войны и ухудшению отношений между США и Россией".
WSJ писало, что после отказа Трампа его спецпосланник Стив Уиткофф предлагал Украине альтернативу – попросить у Трампа десятилетнее освобождение от пошлин.