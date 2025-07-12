Новые 30% ставки вступят в силу, если страны не смогут договориться о более выгодных условиях.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на товары из Мексики и Европейского Союза. Как пишет Bloomberg, в двух письмах, опубликованных в Truth Social в субботу утром, он проинформировал ключевых торговых партнёров о новых ставках, которые вступят в силу 1 августа, если они не смогут договориться о более выгодных условиях.

Отмечаается, что письмо ЕС было написано по тому же шаблону, что и более 20 других угрожающих посланий президента США, опубликованных на этой неделе.

В то же время в своём письме президенту Мексики Клаудии Шейнбаум Трамп заявил, что страна "помогает обеспечить безопасность границы", но добавил, что этого недостаточно.

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"Мексика до сих пор не остановила картели, которые пытаются превратить всю Северную Америку в площадку для наркоторговли. Очевидно, я не могу этого допустить!", - написал он.

Как отмечает издание, ЕС надеялся заключить со США предварительное соглашение, чтобы предотвратить введение пошлин, но письмо Трампа в последний момент подорвало оптимизм в отношении соглашения.

Всего на этой неделе Трамп объявил о новых пошлинах для 25 стран.

Пошлины Трампа

4 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может направить письма странам, которые не заключили торговое соглашение с США, с указанием размера пошлины.

9 июля Трамп пригрозил Бразилии ввести штрафные пошлины в размере 50% на экспорт в США после ссоры с Луисом Инасиу Лула да Сильвой. Он также заявил, что заявил, что планирует ввести 35%-ую пошлину на импортные товары из Канады.

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