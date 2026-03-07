США могут смягчить санкции в отношении большинства российской нефти

США не препятствуют закупкам российской нефти Индией, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии.

Министерство финансов Соединенных Штатов рассматривает вариант снятия санкций с российской нефти, чтобы устранить нехватку этого сырья в мире из-за военной операции против Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сказал министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.

"Мы дали Индии разрешение на приём российской нефти. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть", - рассказал чиновник.

По его словам, "на воде находятся сотни миллионов баррелей нефти, на которые наложены санкции".

"По сути, сняв санкции, Министерство финансов может создать предложение, и мы рассматриваем эту возможность", - отметил он.

В свою очередь глава минэнерго США Крис Райт заявил, что США не препятствуют закупкам российской нефти Индией, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.

"Мы просто ищем прагматичные решения, чтобы нефть поступала на переработку и заводы могли продолжать работу", - добавил он.

По его словам, власти США ожидают, что цены на бензин в стране начнут снижаться в течение "нескольких недель, а не месяцев".

Смягчение санкций против российской нефти

Ранее Бессент заявил, что США выдали Индии 30-дневную лицензию на закупки российской нефти, чтобы снизить давление на мировой рынок из-за войны с Ираном.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало документ, в котором указано, что лицензия разрешает операции по продаже, доставке или разгрузке российской нефти, которая была загружена на судно до 5 марта.

