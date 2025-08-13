Президент США пожаловался, что никто не видит его выдающихся дипломатических достижений.

Западные СМИ полнятся публикациями с критикой в адрес Дональда Трампа, который вопреки собственным обещаниям так и не ввел санкций против России, а в ответ на проигнорированный ультиматум вознаградил Владимира Путина встречей на Аляске.

Сам Трамп считает, что его оговаривают "фейковые СМИ" и "уволенные неудачники", которые выступают экспертами в этих публикациях.

"СМИ очень несправедливо освещают мою встречу с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит?" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По мнению американского президента, это его администрация "побеждает во всем".

"Если бы я задаром получил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией, фейковые СМИ сказали бы, что я заключил плохую сделку!" - возмущается Трамп.

Президент США также обвинил в коррупции СМИ, которые его критикуют, и назвал журналистов "больными и нечестными людьми", которые ненавидят Америку.

Встреча Трампа с Путиным: последние новости

Как писал УНИАН, ветеран американской политики Джон Болтон, который был советником Дональда Трампа при его первой каденции, активно критикует планы своего бывшего шефа встретиться с Путиным на Аляске. Болтон считает победой Путина сам факт его приглашения в Америку, поскольку теперь диктатора-изгоя, который правит государством-парией, с почестями будут приветствовать в США.

Лидеры европейских стран имеют схожие беспокойства, но выражают их более дипломатично. Они опасаются, что президент США может заключить принципиальную сделку с кремлевским диктатором, которая уничтожит Украину и поставит под угрозу безопасность континента.

