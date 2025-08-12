Канцлер Германии настаивал на том, чтобы на встрече на Аляске также был Зеленский, но Трамп на это не согласился.

Европейские лидеры опасаются, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которая уничтожит Украину и поставит под угрозу безопасность континента. Поэтому, они планируют провести с главой Белого дома еще одну встречу накануне саммита США-Россия, пишет The Wall Street Journal ссылаясь на заявление европейских чиновников.

В статье указано, что целью такой встречи является подтверждение, что Европа и Украина могут не принять соглашение о прекращении огня. Также европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на кремлевского диктатора если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

В материале говорится, что европейские лидеры отмечают, что первым пунктом в мирном соглашении должно быть требование о прекращении огня со стороны России. Второй пункт - территориальные обмены должны быть взаимными и базироваться на текущих линиях фронта. Третье требование - долгосрочная гарантия безопасности для Украины является фундаментальной.

Видео дня

Также европейские чиновники попытаются в последний раз убедить главу Белого дома позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим европейским главам правительств принять участие во встрече с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа.

Издание отмечает, что вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, 10 августа, в эфире Fox News, что на первой встрече с Путиным Зеленского не будет. Однако, американские чиновники планируют включить украинского лидера в следующий саммит с Путиным и Трампом.

Указывается, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 августа, заявил, что встреча с Путиным на Аляске имеет целью "выяснить", возможно ли заключение мирного соглашения.

Глава Белого дома пригрозил, что может отказаться от переговоров, если почувствует, что соглашение не будет заключено. В таком случае, по его словам, он может принять такое решение за считанные минуты.

"Возможно, я пойду и скажу: "Удачи", и на этом все закончится. Возможно, я скажу, что этот вопрос не будет решен", - заявил президент США.

Один из чиновников рассказал изданию, что канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече на Аляске. Тем не менее, Трамп выразил беспокойство, что приглашение Зеленского на ранней стадии может сорвать его усилия.

"Мы не можем принять, что территориальные вопросы могут обсуждаться, не говоря уже о принятии решений, Россией и Америкой над головами европейцев и украинцев", - рассказал Мерц телерадиокомпании ARD перед телефонным разговором с Трампом.

Встреча Трампа и Путина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести в среду, 13 августа срочную виртуальную встречу с участием президента США, ряда европейских лидеров и главы украинского народа Владимира Зеленского. На этой встрече будет обсуждаться вопрос давления на Россию, вероятный обмен территориями и гарантии безопасности для Украины. Указывается, что Мерц предложил организовать этот разговор до встречи Трампа с Путиным.

Также мы писали, что если Украина в итоге согласится на мирное соглашение с Россией, издание The Hill перечислило условия, на которых наша страна должна настаивать. В частности, издание считает, что Украина должна и имеет право требовать от России денежную компенсацию, поскольку должна отстроить разрушенные города.

Вас также могут заинтересовать новости: