По словам Джона Болтона, такое приглашение является большой победой для российского диктатора.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказался о приглашении российского диктатора Владимира Путина на Аляску. По его словам, начальная ситуация пока является большой победой для президента РФ. Такое мнение он высказал в эфире CNN.

"Ну, очень мило со стороны Путина приехать в бывшую российскую Америку на этот саммит. Это не так плохо, как приглашение Трампом талибов в Кэмп-Дэвид по Афганистану, но напоминает об этом. Единственное лучшее место для Путина, чем Аляска, было бы в Москве", - отметил Болтон.

По словам экс-советника Трампа, Путин является лидером-изгоем государства-парии, и теперь его будут приветствовать в США.

"Во-вторых, есть ощущение, что все быстро склоняется в пользу России. Мы еще не совсем вернулись к 28 февраля в Овальном кабинете, когда Трамп сказал Зеленскому: "У вас нет козырей". Но сейчас Россия и США обсуждают условия, которые они представят Зеленскому, и вполне возможно, что у Зеленского здесь нет выбора", - считает он.

Болтон подчеркнул, что день, когда прозвучало такое предложение, со стратегической точки зрения и интересов США, не был лучшим.

"Капитуляция - это всегда способ достичь мира, и кажется, когда слушаешь Трампа о прогрессе, что даже без встречи Путин вернул свою магию с Трампом, и все разочарование и возмущение изменилось на разговоры о сделке между Трампом и Путиным", - добавил экс-советник президента США.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Ранее издание Sky News писало, что российский диктатор Владимир Путин согласился приехать на Аляску к Трампу по двум причинам. Одной из них является то, что США не являются членом Международного уголовного суда, поэтому арест президенту РФ не грозит. Кроме того, с кремлевского лидера снимут санкции, чтобы он смог посетить страну.

"Вместо того, чтобы вводить санкции против России, как Трамп угрожал в последние дни, США снимут их. Даже если это временно, это будет крайне символично и станет огромной победой для Москвы. Американский лидер может думать, что у него все под контролем - миротворческий президент, приказывающий воинствующему агрессору отправиться на его территорию, - но визуальная составляющая более чем устраивает и Путина. Это станет решительным прекращением его международной изоляции", - объяснил корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

Еще одной причиной является то, что по результатам встречи Путин получит желаемое - возможность поделить соседние территории без участия Киева. Также Россия хочет постоянного нейтралитета Украины и ограничения ее вооруженных сил, что является частью геополитической стратегии по предотвращению расширения НАТО.

