Орбан заявил Путину, что готов стать 'мышью для российского льва', - Bloomberg

Орбан объвил о готовности "помочь Путину любым способом".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с Владимиром Путиным в октябре заявил о готовности оказать любую помощь, чтобы помочь России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на стенограмму разговора, составленную венгерским правительством.

"Наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь любым способом. В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам", заявил Орбан.

При этом Bloomberg отмечает, что во время разговора Орбан упомянул популярную басню о мышке, освобождающей льва, попавшего в сеть, после того, как тотранее пощадил жизнь грызуна. Это замечание вызвало смех у Путина, согласно стенограмме разговора.

Отмечается, что разговор между Орбаном и Путиным состоялся около полудня 17 октября:

"Большую часть разговора оба политика посвятили выражению признательности друг другу, а также Дональду Трампу".

В ходе разговора Орбан также высоко оценил "крепкую дружбу" с Путиным.

"Чем больше друзей мы заводим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", – сказал Орбан.

В свою очередь Путин высоко оценил "независимую и гибкую" позицию Венгрии в отношении его войны против Украины.

Согласно стенограмме, с которой ознакомилось Bloomberg, главной целью октябрьского телефонного разговора было обсуждение возможности проведения в Венгрии встречи США и России, которая обсуждалась в то время. Путин подробно рассказал Орбану о шагах, которые могли бы привести к этому событию.

И Орбан, и Путин также высоко оценили Трампа. Премьер-министр Венгрии сказал, что восхищается "торнадообразным" подходом американского президента к бизнесу.

"Как говорится, он движется вперед как танк, – сказал Путин. – Это работает на него, и этому можно только радоваться".

Разговор начался с поздравления Орбана Путину с днем ​​рождения, а завершился вопросами о здоровье обоих лидеров.

"Я занимаюсь спортом, катаюсь на лыжах. Знаю, что вы играете в футбол", – сказал Путин, согласно стенограмме. "Стараюсь", – ответил Орбан, после чего оба рассмеялись. Затем венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался по-русски.

Позиция Венгрии

Ранее УНИАН писал, что в Венгрии приближаются выборы, которые могут стать самым серьезным испытанием для власти Виктора Орбана за многие годы. Сейчас главная интрига – победит ли оппозиция, но даже в таком случае это не гарантирует резкого улучшения отношений с Украиной, пишет Politico.

Также ранее стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о ходе заседаний Европейского Союза.

Сообщалось, что ЕС ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры встречаются в небольших группах из-за подозрений в том, что правительство Виктора Орбана делится информацией с Россией.

