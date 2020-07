Associated Press: В США вычислили агентов ГРУ, которые распространяют ложь о коронавирусе

Американские чиновники говорят, что агенты российской разведки управляют рядом сайтов, которые распространяют дезинформацию на Западе.

Российская разведка использует три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, пытаясь использовать кризис в Америке, который Вашингтон пытается обуздать перед президентскими выборами.

Об этом пишет Associated Press, напоминая, что голосование в США пройдут в ноябре. Двух россиян, которые занимают высокие посты в ГРУ, считают ответственными за распространение дезинформации среди американской и западной аудитории в целом. Об этом заявили чиновники в правительстве США, которые поговорили с журналистами Associated Press на условиях анонимности.

Читайте такжеAmerican Interest: Россия ведет политическую войну, и Западу пора нанести удар в ответ

Эта информация ранее была засекречена. Но чиновники говорят, что этот статус был смягчен. Поэтому они могут более свободно обсуждать ее. Собеседники издания сказали, что согласились говорить, чтобы привлечь внимание к конкретным сайтам и разоблачить четкую связь между ними и разведкой России.

С конца мая до начала июля эти сайты опубликовали около 150 статей о реакции на пандемию коронавируса, в которых хвалили Россию и унижали США. Один из заголовков, которые привлекли внимание американских чиновников, говорил, что "Помощь России против COVOD-19 для Америки способствует разрядке в отношениях". В статье речь шла о том, что Москва якобы предоставила США большую и остро необходимую помощь для борьбы с пандемией. Другая статья под заголовком "Пекин убежден, что COVID-19 - биологическое оружие" усиливала некоторые заявления Китая.

Собеседники Associated Press считают, что российская дезинформация - это часть текущих настойчивых усилий, нацеленных распространить фальшивые утверждения и вызвать сумятицу. Они не сказали, были ли российские публикации напрямую связаны с выборами в США. Однако, некоторые материалы содержат клевету о конкурене Дональда Трампа в нынешней кампании демократа Джо Байдена. Другие публикации напоминают российские усилия за 2016 год, призванные обострить расовые отношения в США и усилить обвинения в коррупции против американских политиков.

Associated Press напоминает, что американские чиновники и раньше говорили о дезинформации о пандемии коронавируса. Но теперь они зашли дальше, указав пальцем на информационное агентство InfoRos, зарегистрированное в России. Оно контролирует ряд сайтов, включая InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press. Все они используют пандемию, чтобы распространять антизападные взгляды и дезинформацию.

Читайте такжеNew York Times: Россия цепляется за убийство Флойда как за доказательство лицемерия США

Кроме коронавируса российские сайты сосредоточены на новостях в США, глобальной политике и актуальных темах. Во вторник, например, на InfoRos.ru была статья о протестах в американских городах под заголовком "Хаос в голубых городах", имея в виду те города, которые под контролем Демократической партии. В ней говорилось о том, что нью-йоркцы, которые выросли во времена агрессивных к преступности мэров Руди Джулиани и Майкла Блумберга, не усвоили "уличную мудрость". И теперь им приходится адаптироваться к жизни в городских районах "с высоким уровнем преступности". Другая статья с заголовком "Украинская ловушка Байдена" касается истории работы сына бывшего вице-президента США в Украине. Статья утверждает, что "украинский Уотергейт" продолжает "разворачиваться с новой силой".

В США чиновники обнаружили двух россиян, которые, по их мнению, стоят за работой российских сайтов. Денис Тюрин и Александр Старунский ранее занимали главные должности в InfoRos. Они также служили в подразделении ГРУ, которое занималось психологической военной разведкой. Они сохранили глубокие связи с сайтами.

Читайте такжеHandelsblatt: Кремль пытается использовать страх перед смертельным коронавирусом

Ранее европейские аналитики в сфере дезинформации указывали на связь InfoRos и One World с российским правительством. В 2019 году специальная команда Евросоюза по исследованию кампаний распространения дезинформации обозначила One World как "новое издание в пантеоне московских источников дезинформации". Европейские эксперты отметили, что контент One World часто повторяет российскую государственную позицию по различным проблемам включая войну в Сирии.

Отчет, который в прошлом месяце опубликовала организация EU DisinfoLab в Брюсселе, проверила связь между InfoRos и One World с одной стороны и российской военной разведкой с другой. Эксперты выявили определенные технические и финансовые детали, которые связывают сайты с правительством России.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ