Германия изучает украинскую систему Delta для модернизации Бундесвера: что об этом известно

Бундесвер работает над устранением бюрократических препятствий на этом пути.

Военная цифровая экосистема ситуационной осведомленности Украины Delta заинтересовала немецких инноваторов, которые изучают опыт ее применения для развития собственных возможностей. Об этом рассказал руководитель инновационного подразделения Бундесвера Cyber Innovation Hub Свен Вайценеггер для "Укринформа".

"Я дал поручение изучить Delta, так что, возможно, это сработает. Посмотрим. Мы стремимся извлечь уроки из этого опыта", - подчеркнул Вайценеггер, отвечая на вопрос о возможности адаптации украинской Delta для модернизации потенциала Бундесвера.

Говоря о сотрудничестве между Cyber Innovation Hub и украинским кластером оборонных инноваций Brave1, он сказал, что стороны обсуждают конкретные направления взаимодействия и совместные проекты, которые могут появиться в будущем.

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"Мы ведем дискуссии. Мы спрашиваем их, есть ли у них компании, которые могут помочь нам в решении определенных проблем, которые у нас есть. Мы также формируем собственные проекты, и они сами могут выбирать проекты, которые их интересуют", - отметил Вайценеггер.

Руководитель Cyber Innovation Hub подчеркнул, что одним из главных уроков российско-украинской войны для Германии стало осознание необходимости значительно быстрее внедрять инновации.

"Эта война, которую ведет Россия против Украины, создала совершенно иной уровень срочности. Думаю, это самый важный урок. Но мы живем в других условиях - Германия не находится в состоянии войны, поэтому нам приходится искать решения в условиях мирного времени", - добавил он.

Вайценеггер сказал, что Бундесвер работает над устранением бюрократических препятствий для ускорения инновационных процессов.

"Мы хотим ломать барьеры и двигаться так же быстро, как это происходит в Украине. Именно поэтому работаем над созданием необходимой законодательной базы и инструментов, которые позволят настроить соответствующие процессы", - подытожил он.

Украина и Германия - последние новости

Ранее Sky News писало, что Германия заговорила о переговорах Европы и РФ по Украине, но есть нюанс. Как отметил источник издания, в настоящее время появляются признаки того, что между европейскими странами и Москвой может начаться диалог по урегулированию ситуации в Украине. Берлин считает, что ведущую роль в этом процессе может сохранить группа E3, в которую входят Германия, Франция и Великобритания.

В то же время посол Германии в Киеве Гайко Томс заявил, что Германия хочет, чтобы Украина оказалась в ЕС как можно скорее. Он отметил, что для немецкого правительства целью является вступление Украины в Европейский Союз, и мы хотим, чтобы Украина оказалась в ЕС как можно скорее.

"Эта возможность будет исключительно у Украины, мы не собираемся предлагать это другим странам-кандидатам. Мы хотим, чтобы это отражало уникальность Украины как государства, находящегося в состоянии войны и, кроме того, демонстрирующего значительный прогресс реформ. Вы являетесь одним из лидеров среди стран-кандидатов. Это не означает, что вам некуда улучшать темпы реформ, но и сейчас мы видим достаточно хороший прогресс", - подчеркнул Томс.

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