Германия хочет, чтобы Украина как можно скорее вступила в ЕС, – посол

Берлин стремится предоставить Украине дополнительные возможности для представления своих интересов в Брюсселе ещё до вступления.

Для немецкого правительства целью является вступление Украины в Европейский Союз, Германия хочет, чтобы Украина оказалась в ЕС как можно скорее. Об этом заявил посол Германии в Киеве Гайко Томс в интервью "Европейской правде".

Он прокомментировал письмо федерального канцлера Германии Фридриха Мерца руководству ЕС об особом пути Украины к членству (и о новом статусе Украины, который Мерц назвал "ассоциированным членством").

"Его письмо – это предложение, специально разработанное для Украины, государства в состоянии войны, которое нуждается в поддержке со стороны Германии, которое получает нашу поддержку и которое будет продолжать получать нашу поддержку. И одним из способов выражения нашей поддержки является прокладывание пути для Украины в Европейский Союз", – сказал он.

По словам посла, целью немецкого правительства является вступление Украины в Европейский Союз, и мы хотим, чтобы Украина оказалась в ЕС как можно скорее. Поэтому, как заявил дипломат, предложение канцлера и немецкого правительства направлено на ускорение этого процесса, а также на предоставление Украине дополнительных возможностей быть представленной в Брюсселе еще до вступления.

"Эта возможность будет исключительно у Украины, мы не собираемся предлагать это другим странам-кандидатам. Мы хотим, чтобы это отражало уникальность Украины как государства, находящегося в состоянии войны и, кроме того, демонстрирующего значительный прогресс в реформах. Вы являетесь одним из лидеров среди стран-кандидатов. Это не означает, что вам некуда улучшать темпы реформ, но и сейчас мы видим достаточно хороший прогресс", – сказал Томс.

Два пути получения членства

Он также пояснил, что существует только два возможных пути для вступления. Первый путь – стандартный: Украина проводит необходимые реформы и присоединяется к Европейскому Союзу и всем структурам ЕС после того, как будут выполнены все критерии.

"И второй путь: Украина проводит необходимые реформы и также в определенный момент становится полноправным членом Европейского Союза, но при этом вы получаете некоторые дополнительные преимущества, признаки членства, не дожидаясь вступления. Уже сейчас! Причем такой возможности не будет ни у одной другой страны-кандидата!", – отметил дипломат.

Благодаря этому второму пути, как сказал посол, Украина будет представлена в коллегии еврокомиссаров, будет иметь депутатов в Европейском парламенте, будет иметь право участия в Европейском совете и даже своего судью-наблюдателя в Европейском суде, а также постепенно сможет пользоваться преимуществами применения acquis communautaire.

"Словом, мы предлагаем Украине полное членство в ЕС, как того хочет Зеленский, а плюс к тому – еще кое-что "в придачу". Предложение Мерца также отражает, что Украина в ЕС – это не только ваш, но и наш интерес. Для этого мы уже сейчас приближаем вас к себе, насколько это возможно", – резюмировал Томс.

Мерц предложил Украине "ассоциированное"

Как сообщал УНИАН, Мерц предложил предоставить Украине роль в структурах Европейского Союза в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. По его мнению, это могло бы способствовать заключению соглашения о прекращении войны.

В письме к лидерам ЕС, которое получило издание, Мерц предложил предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена", что позволило бы украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и министерских встречах, однако не голосовать на них. Кроме того, канцлер Германии предложил членам ЕС взять на себя "политическое обязательство" применять к Украине положения о взаимной помощи, "чтобы создать существенную гарантию безопасности".

