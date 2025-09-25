Российского флота в Крыму нет уже давно. Теперь, похоже, пришло время выводить и авиацию.

Российская противовоздушная оборона аэродрома "Кача" в оккупированном Крыму оказалась неготовой к тактике действий украинских ударных дронов. Россиянам стоит или попрощаться с этим аэродромом, или ожидать новых потерь авиационной техники. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

"Удары по "Каче" сопровождаются феерическими рейдами наших морских и не только морских дронов на Сочи, Туапсе, Новороссийск. Мало того, что Новороссийск - это теперь главная военно-морская база россиян, которые сбежали из Крыма, но это и главные нефтеналивные порты России, где происходит перегрузка нефти... на те самые танкеры "теневого" флота", - подчеркнул он.

По словам Лакийчука, враг может либо "ставить на "Каче" крест" и передислоцировать технику оттуда, либо оставить все, как есть.

"Как говорится, уже горит, то гори все вместе", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что противовоздушная оборона оккупантов "оказалась дырявой".

"Точнее, она оказалась не дырявой, она оказалась неподготовленной к тем способам действий, которые использовали наши разведки, наши спецслужбы для нанесения ударов в глубоком тылу врага", - заметил Лакийчук.

Удары по Крыму

Как сообщал УНИАН, за последние дни во временно оккупированном Россией Крыму было уничтожено четыре вражеских самолета. В частности, удалось сжечь 2 российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" на военном аэродроме "Кача" возле Севастополя. Кроме того, были поражены два российских самолета Ан-26.

Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины отметил, что уничтожение российских военных самолетов в Крыму даст возможность украинским безэкипажным катерам решить как минимум две важные задачи: уменьшить возможности России торговать нефтью, а соответственно, финансировать свою армию, а также бить по Украине "Калибрами".

