Малый вес боевой части делает ракету малоэффективной против больших кораблей.

Характеристики гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" максимально подогнали под выданное российским Минобороны задание, из-за чего она оказалась практически не способной выполнять свое главное назначение, а именно - бороться с большими кораблями. Об этом сообщает Defense Express.

Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть довольно нехарактерной формы, однако наибольшее удивление у экспертов вызвал ее вес.

"Суть заключается в том, что вес боевой части 3М22 "Циркон", как узнал Defense Express из собственных источников, составляет, по предварительным оценкам, около 100-150 кг, из которой взрывчатого вещества до 40 кг", - пишет издание.

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Для сравнения, вес боевой части аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" составляет около 500 кг, а у крылатых ракет Х-101, Х-555, и "Калибр" она примерно 400 кг.

Дело в том, что вес боевой части напрямую влияет на тип корабля, который она может уничтожить. Ракета с БЧ в районе 100 кг способна потопить корабль с водозамещением 4500-5000 т, то есть корвет или в лучшем случае - фрегат. В то же время, бороться с крупными эсминцами или, например, авианосцами с помощью нее крайне затруднительно.

Выбор такой боевой части для 3М22 эксперты связывают с требованием обеспечить дальность, указанную в тактико-техническом задании. Скорее всего, речь идет о 1000 км.

Справедливости ради, существуют и противокорабельные ракеты с относительно небольшими боевыми частями: например, у американского "Гарпуна" вес БЧ составляет всего 225 кг. В то же время, как известно, "Циркон" оборудовали прямоточным гиперзвуковым двигателем, что делает комплекс не просто дорогим, а "бриллиантовым".

3М22 "Циркон" - последние новости

7 февраля и 25 марта россияне атаковали Киевскую область ракетами, которые эксперты определили как "Циркон".

По мнению специалистов, в отличие от "Кинжала", "Циркон" на самом деле может претендовать на звание "гиперзвуковая", ведь на финальной траектории полета он имеет скорость более 4 М.

Также анализ показал, что новую российскую ракету собрали из иностранных компонентов.

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