Показатель гиперзвуковой ракеты не является решающим для того, чтобы она не была сбита.

Военный аналитик Сергей Згурец заявил, что скорость и точность ракеты "Циркон", которые ранее были заявлены россиянами, не соответствуют действительности. По его словам, лишь частично ракеты "Циркон" соответствуют разрекламированным РФ характеристикам.

"Главный вопрос - скорость ракеты. Поскольку, если мы говорим о гиперзвуковой ракете, то она должна иметь скорость более 5 махов. Ракета же "Циркон" на своей финальной траектории имеет скорость более 4 махов. То есть она не является гиперзвуковой. Такие показатели позволяют сбивать эту ракету и более быстрые типы ракет комплексами Patriot", - сказал эксперт в эфире "Эспрессо".

Згурец убежден, что ракеты "Циркон" являются оружием террора.

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"Показатель гиперзвуковой ракеты не является решающим для того, чтобы она не была сбита. Второй показатель ракеты "Циркон", который не соответствует действительности - точность. Фактически эта ракета создавалась для ударов по морским целям. Такие цели поразить гораздо легче, чем наземные. Россия, применяя ракеты "Циркон" не может обеспечить четкое попадание в цель. Это оружие террора, так же как и ракеты Х-22", - пояснил он.

Применение россиянами ракеты "Циркон"

25 марта Россия ударила по Киеву новейшей ракетой - ЗМ22 "Циркон". Это второе публично известное использование этой ракеты после неудачной попытки атаковать ею Киев 7 февраля. Как пишет военный портал Defense Express со ссылкой на источник, "Цирконы" были сбиты над Киевом.

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