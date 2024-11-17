Как отметил специалист, по анализу обломков ракет можно будет сделать выводы о способности производства в РФ.

Вероятно, 17 ноября Россия применила для атаки по Украине весь накопленный за 2,5 месяца арсенал ракетного вооружения. Такое мнение высказал заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, передает "Еспресо".

По его словам, Россия все еще сохраняет возможность производить ракеты различных типов, но из-за санкций уже ощущается определенный дефицит и подорожание компонентов.

"Применили почти все виды ракетного вооружения, которое у них есть. Они атаковали баллистическими, аэробаллистическими ракетами, ракетами "Циркон" и т. д. То есть, Россия применяла все, что они смогли накопить за 2,5 месяца. Сейчас мы получим анализ обломков от ракет. Поскольку, очень важно понять даты выпуска этих ракет, - отметил Храпчинский. - По анализу обломков ракет мы сможем сделать выводы о способности производства в РФ".

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Эксперт акцентировал внимание на том, что во время атаки 17 ноября Россия использовала самолеты Ту-160, а значит были запущены ракеты Х-55 старого советского образца.

"С начала полномасштабного вторжения россияне уже использовали эти самолеты для обстрелов территории Украины, впрочем, очень берегли их, потому что понимают, что они имеют ограниченный ресурс. Сегодня мы увидели, что они подняли все, что может летать. В частности, Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и МиГ-31", - добавил эксперт.

Массированная атака России 17 ноября - что сообщалось

Как писал УНИАН, 17 ноября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. Отмечалось, что в общей сложности россияне выпустили 210 воздушных целей РФ - 120 ракет и 90 дронов.

Силы ПВО смогли уничтожить 144 воздушных целей - 102 ракеты и 42 БПЛА, в том числе 1 гиперзвуковую корабельную ракету 3М22 "Циркон".

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