В Чехии отметили, что сейчас ни в коем случае речь не идет о прямом экспорте из Чехии в Россию.

Служба безопасности и информации Чехии (BIS) проведет проверку чешских компаний, которые, вероятно, экспортировали в Россию оборудование для производства вооружения. Об этом сообщил представитель BIS Ладислав Штиха, передает iRozhlas.

Таким образом служба проведет расследование в отношении компаний, о которых предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.

В издании напомнили, что ранее украинский лидер заявил журналистам, что некоторые компании, среди которых восемь чешских и тринадцать немецких, продолжают передавать России оборудование для производства оружия.

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В то же время Штиха подчеркнул:

"Официально мы пока не получили ни одного списка вероятных отечественных экспортеров. Поэтому очень трудно высказаться относительно того, о каких компаниях и товарах идет речь".

Представитель BIS добавил, что перечень экспорта товаров, на которые сегодня наложено эмбарго, состоялся еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда санкции еще не были применены.

"Однако почти наверняка, что ни в одном случае речь не идет о прямом экспорте из Чехии в Россию, который без лицензии невозможен, и такие товары не могли бы легально пересечь границу", - подчеркнул Штиха.

Он считает, что речь могла идти именно о товарах, которые поставлены до 2022 года или реэкспортированы через другие страны.

В свою очередь газета "Украинская правда" писала, что в посредничестве поставки комплектующих к российским ракетам участвует остравская фирма Leseft International s.r.o (город Острава, Чехия).

На что Штиха ответил:

"Эта фирма нам не неизвестна".

Представитель подчеркнул, что многие компании подают заявки на лицензию на экспорт в так называемые безопасные страны, среди которых и государства ЕС. Несмотря на то, что компании обязуются, что покупатель станет конечным потребителем, иногда бывают случаи, когда товары перепродаются и через третьи страны реэкспортируются в Россию.

"Компании часто защищаются тем, что они не знали о дальнейшей перепродаже, и очень трудно доказать им обратное", - пояснил Штиха.

Также он обратил внимание на нехватку средств и людей, которые нужны для борьбы с экспортом запрещенных товаров.

"Эта сфера требует все больше финансовых ресурсов и кадровых ресурсов. Сейчас не хватает и того, и другого. Против сотен компаний, которые пытаются экспортировать в Россию, стоят лишь несколько десятков экспертов со стороны государства", - подытожил спикер.

Украина и Чехия - последние новости

Ранее Владимир Зеленский во время своего визита в Чехию в начале мая анонсировал хорошие новости для Воздушных сил ВСУ. По его словам, Киев и Прага готовятся сотрудничать в направлении военной авиации.

"Отдельное направление сотрудничества - развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины", - заверил он.

В то же время уже в июне глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский сделал неоднозначное заявление относительно дальнейшей военной поддержки Украины. Он отметил, что планы Чехии о продлении программы поставок боеприпасов Украине могут зависеть от результатов парламентских выборов в октябре.

"Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но крайне важно сохранить политическую поддержку инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", - добавил Липавский.

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