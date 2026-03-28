Война в Иране вступила в новую фазу, как прежде уже не будет, – аналитики

При нынешнем темпе боевые действия могут продолжаться довольно долго.

Американо-израильская военная операция против Ирана перешла в новую фазу, которая характеризуется меньшей интенсивностью воздушных ударов с обеих сторон из-за исчерпания банка первоочередных целей со стороны Израиля и США и уничтожения большей части ударного потенциала Ирана. Об этом говорится в отчете аналитиков Центра стратегических и международных исследований (США) Марка Канциана и Криса Парка.

Проанализировав ход воздушной кампании, которая длится уже четвертую неделю, они пришли к выводу, что конфликт перешел в более стабильную фазу, где обе стороны адаптировали свои стратегии, снижая интенсивность, но сохраняя способность наносить удары.

По словам экспертов, первые дни операции были наиболее интенсивными. В течение первых 24 часов США в рамках операции "Эпическая ярость" поразили более тысячи целей, тогда как израильская авиация нанесла еще более 750 ударов. Однако уже после этого темпы начали снижаться. Как пишут авторы, это было связано с необходимостью экономить дорогостоящие дальнобойные ракеты, в частности Tomahawk и JASSM, стоимость которых достигает примерно 3,5 млн долларов за единицу.

В дальнейшем кампания приобрела более сбалансированный характер. После десятого дня боевых действий США перешли к "устойчивому темпу" в 300–500 пораженных целей ежедневно. В то же время произошел переход к более дешевым боеприпасам ближнего действия. Одна из причин снижения интенсивности ударов – это то, что самолетам требуется техническое обслуживание, а экипажам – отдых. Но это еще не все.

"Кроме того, темпы добавления целей, вероятно, снизились, поскольку первоначальный список был исчерпан. Разработка новых целей требует времени, поскольку их нужно идентифицировать, проверить, чтобы убедиться в правильности идентификации, и разработать пакет атаки", – пишут Канциан и Парк.

Параллельно с этим заметно изменилась и активность Ирана. Как отмечают эксперты, количество запусков дронов и ракет резко упало уже после первых четырех дней. Причиной этого стала потеря львиной доли пусковых установок, складов и производственных мощностей в результате американских и израильских ударов. По данным израильских военных, к 16-му дню операции было выведено из строя около 70% иранских пусковых установок баллистических ракет.

"Запуски остаются значительно ниже, чем в начале, хотя определенная остаточная способность Ирана все еще позволяет наносить ущерб", – пишут авторы.

Несмотря на общее снижение интенсивности, Иран не прекратил атаки. Особое внимание он начал уделять энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Аналитики отмечают, что около 70% перехваченных Саудовской Аравией целей направлялись к нефтедобывающим объектам. Это свидетельствует об изменении акцента: вместо исключительно военных объектов все чаще под прицелом оказывается экономическая инфраструктура.

Отдельно исследователи обращают внимание на эффективность систем противовоздушной обороны. По данным стран Персидского залива, уровень перехвата иранских ракет и дронов достигает 80–90%.

"Если эти цифры соответствуют действительности, они сопоставимы с лучшими показателями, которых достигала Украина", – подчеркивают эксперты. В то же время они предупреждают, что запасы ракет-перехватчиков в регионе постепенно иссякают.

В заключение аналитики отмечают, что воздушная война далека от завершения. США и Израиль продолжают расширять перечень целей, стремясь ослабить ядерный, ракетный и морской потенциал Ирана. Тегеран, в свою очередь, не демонстрирует готовности к прекращению огня.

"Остается неясным, сколько ракет и дронов еще есть у Ирана и как долго он сможет оказывать давление на соседей", – заключают авторы, добавляя, что ситуация вокруг Ормузского пролива может стать ключевым фактором дальнейшего развития конфликта.

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп публично унизил главного союзника Америки в регионе Персидского залива. Общаясь с прессой, американский лидер заявил, что наследный принц Саудовской Аравии и фактический руководитель страны Мухаммед ибн Салман "не думал, что придется целовать в задницу" Трампа, "но теперь он должен быть любезным".

Также мы рассказывали, что Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь. В соцсетях его сторонники уже активно обсуждают возможные варианты, такие как "Американский пролив" или "пролив Трампа".

