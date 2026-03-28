Иран сохраняет способность наносить ракетные удары вопреки прогнозам, – FT

Эксперты оценивают, на сколько хватит запасов, производства и тактики Тегерана в условиях постоянных атак.

Иран по-прежнему способен наносить ракетные удары, несмотря на масштабные атаки США и Израиля по его военной инфраструктуре. Однако главный вопрос сейчас – не может ли он стрелять вообще, а как долго он сможет делать это в текущем темпе, сообщает Financial Times.

Аналитики сходятся в том, что у страны остаются значительные запасы ракет. Часть из них хранится в подземных укреплённых комплексах, которые сложно уничтожить даже при регулярных ударах. Именно это позволяет Ирану сохранять возможность запусков даже после потерь производственных мощностей и пусковых установок. При этом точные размеры арсенала неизвестны. Оценки разнятся, а понять, с какой скоростью расходуются ракеты, ещё сложнее.

Дэнни Цитринович из Института исследований национальной безопасности описывает текущую стратегию как выжидательную:

Видео дня

"Нынешний подход, похоже, представляет собой стратегию, направленную на выживание, а не на подавление... Иран, по всей видимости, намеренно нормирует использование ракет и беспилотников", - отмечает он.

Уже сейчас наблюдается изменение характера атак, говорится в материале. Если в начале конфликта удары были более интенсивными, то позже их частота снизилась. Это может объясняться сразу несколькими причинами: либо запасы постепенно истощаются, либо Тегеран сознательно уменьшает темп, чтобы растянуть ресурсы на более длительный период.

Саша Брухманн из Международного института стратегических исследований обращает внимание на разрыв между восприятием и реальной эффективностью атак: "Ракетные обстрелы со стороны Ирана по-прежнему в основном слабые, особенно по сравнению с первыми тремя днями войны". Он также подчёркивает, что наряду с военными действиями идёт и информационное противостояние.

Производство новых ракет продолжается, но его объёмы не позволяют быстро восполнять потери при активных боевых действиях. Это означает, что при сохранении высокой интенсивности запусков запасы могут сокращаться быстрее, чем пополняться, пишет издание.

Одновременно меняется и тактика. Вместо крупных залпов Иран всё чаще использует более дробные атаки – небольшими партиями в течение дня. Это позволяет поддерживать постоянное давление и при этом экономить ресурсы, пишет FT.

Линетт Нусбахер, бывшая советник британского правительства по разведке, указывает на практические ограничения, отмечая, что каждый запуск повышает риск ответного удара:

"Иранцы, по всей видимости, запускают ракеты с максимально возможной скоростью, учитывая ограничения. Каждый запуск указывает американцам или израильтянам местоположение огневой точки".

Она также отмечает наличие более современных систем, включая твердотопливные ракеты, которые быстрее готовятся к запуску.

Отдельный фактор – действия противников. Удары США и Израиля направлены на склады, производство и пусковые установки. Чем эффективнее эти атаки, тем быстрее сокращаются возможности Ирана продолжать обстрелы, считают аналитики.

Джим Ламсон из Центра исследований нераспространения подчёркивает неопределённость:

"Способность Ирана поддерживать нынешний уровень ответных мер остаётся крайне неопределённой. Возможности Ирана по пополнению своего арсенала были значительно снижены".

По его словам, часть более современных систем ещё не применялась, что может означать наличие резервов.

В итоге эксперты отмечают, что Иран сможет продолжать ракетные атаки ещё некоторое время. Но поддерживать тот же уровень интенсивности, что в начале конфликта, ему становится всё сложнее из-за ограниченных запасов, давления на инфраструктуру и необходимости менять тактику.

Влияние войны на Ближнем Востоке на ситацию в Украине

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина оказывает странам Ближнего Востока помощь в защите. Взамен страна хочет наладить поставки дизельного топлива, поскольку эксперты уверены, что в Украине возможен дефицит дизельного топлива на 90%. Это критически важно для сельского хозяйства и грузовых перевозок.

Кроме того, энергетический кризис, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке, ставит под угрозу поставки топлива в Киев и проведение военных операций. Согласно заявлениям военных, последние подорожания топлива негативно сказываются на запасах, необходимых для заправки боевой техники, такой как танки, артиллерия и бронетранспортеры.

