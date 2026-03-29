Европа уверена, что РФ помогает Ирану в войне больше, чем готовы признать США, – CBS News

Глава МИД Франции охарактеризовал отношения между Россией и Ираном как "двустороннее сотрудничество".

В Европе считают, что Россия оказывает Ирану существенную помощь в ведении войны на Ближнем Востоке. И эта поддержка гораздо больше, чем готовы публично признать Соединенные Штаты Америки.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News. Кроме того, европейцы утверждают, что война РФ против Украины тесно связана с событиями на Ближнем Востоке из-за сотрудничества между Ираном и Россией.

Неназванный представитель правительства Великобритании сообщил журналистам, что в течение последних лет сотрудничество Москвы и Тегерана в оборонной сфере усилилось. И технологический прогресс Ирана прослеживается в нынешних атаках страны.

Видео дня

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро публично охарактеризовал отношения между Россией и Ираном как "двустороннее сотрудничество". По его словам, есть основания полагать, что и сейчас Россия поддерживает военные усилия Ирана, направленные против американских целей.

О "неопровержимых доказательствах" того, что россияне предоставляют иранскому режиму средства радиоэлектронной разведки и электронной разведки, сообщал и президент Украины Владимир Зеленский. По данным разведки, российские спутники снимали военные объекты США на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива в интересах Ирана.

Между тем в США, похоже, преуменьшают значение сотрудничества между Россией и Ираном.

"Россия не делает для Ирана ничего, что каким-либо образом препятствовало бы или влияло на нашу операцию или ее эффективность. Это лучший способ, как я могу это сформулировать", – сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Еще в начале марта несколько источников сообщили CBS News, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные о позициях США на Ближнем Востоке. На днях министр обороны Великобритании Джон Хили сказал, что видит "скрытую руку Путина" за военными действиями Ирана.

В этом месяце американские спецслужбы публично сообщили, что между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей существует "избирательное сотрудничество", обусловленное общей целью "уравновешивания усилий и действий США". Однако США пришли к выводу, что такие действия не являются "объединением интересов противников".

Сотрудничество России и Ирана

AP писало, что Россия тайно поставляет Ирану усовершенствованные "Шахеды", которые используются в войне против Украины. В модернизированных дронах появилась улучшенная навигация, системы противодействия РЭБ, камеры и даже элементы искусственного интеллекта. Некоторые БПЛА могут иметь реактивные двигатели.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия передает Ирану разведывательные данные, которые помогли Тегерану атаковать военные объекты Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. В результате этих ударов погибли американские военнослужащие.

