В США объявили о введении блокады всех морских судов, которые будут заходить в порты Ирана

Ограничительные меры вступят в силу 13 апреля в 10:00 по восточноамериканскому времени, то есть в 17:00 по киевскому времени.

Согласно указу президента, в понедельник, 13 апреля, начнется блокировка всего морского движения, входящего в иранские порты и выходящего из них, сообщает в соцсети Х Центральное командование США.

В заявлении содержится предупреждение, что блокада будет применяться к судам всех стран, заходящим в иранские порты и прибрежные районы или выходящим из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах.

В то же время силы CENTCOM обещают, что не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них.

В заявлении говорится, что дополнительная информация будет предоставлена морякам торгового флота в виде официального сообщения до начала блокады, поэтому им рекомендуется следить за трансляциями "Сообщений для моряков" и связываться с военно-морскими силами США на канале 16 (межкомандная связь) во время плавания в районе подходов к Оманскому заливу и Ормузскому проливу.

Ранее УНИАН сообщал, что Reuters, ссылаясь на данные о судоходстве, сообщило, что в субботу, 11 апреля, через Ормузский пролив прошли три супертанкера. Предполагается , что это первые суда, покинувшие Персидский залив после заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном. По данным LSEG, из "пробной стоянки" в Ормузском проливе вышли супертанкер (VLCC) Serifos под флагом Либерии, а также Cospearl Lake и He Rong Hai под флагом Китая. По данным, каждое из этих судов должно транспортировать до 2 млн баррелей нефти.

Также мы писали, что NYT, ссылаясь на заявления американских чиновников, утверждает, что Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, что необходимо для увеличения судоходства, поскольку сам не знает, где находятся все установленные им ранее мины. По мнению издания, Тегеран не способен их все найти и обезвредить. В марте Иран заминировал пролив после того, как США и Израиль начали войну против страны. США не знают, сколько именно мин Иран установил в проливе и где они находятся. NYT указывает, что обезвреживание морских мин гораздо сложнее, чем их установка.

Вас также могут заинтересовать новости: