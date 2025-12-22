Цель России, полностью привязать под свой контроль Украину, убежден экс-госсекретарь США.

Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что если удастся добиться хотя бы прекращения огня, Украину надо обеспечить надежными гарантиями безопасности, которые бы сделали невозможным возобновление агрессии со стороны России. Об этом Блинкен сказал в эфире телеканала CNN.

Сначала у Блинкена спросили, каким может быть наиболее реалистичный результат войны.

"Моя собственная оценка заключается в том, что линия на земле, на карте не будет двигаться очень сильно. Россияне медленно продвигаются ужасной ценой только на небольшой территории. Я думаю, что за последний год они захватили еще один процент территории Украины ценой десятков тысяч жизней и сотен тысяч раненых. Настоящий вопрос, если мы собираемся урегулировать это хотя бы на определенный период времени, заключается в том, чтобы обеспечить достаточное сдерживание, чтобы Россия не просто остановилась и повторила (агрессию) в определенный момент в будущем", - отметил Блинкен.

Бывший госсекретарь считает, что никому не нравится наблюдать, как большая страна бьет меньшую. Но российская агрессия против Украины - это агрессия против принципов, которые формируют международную систему, когда нельзя менять границы соседней страны силой или диктовать этой стране политику.

Блинкен отмечает важность того, какие именно будут предоставлены Украине гарантии безопасности.

По его мнению, критически важно, чтобы были размещены силы на любой установленной линии, и это должно стать препятствием для России, оборонная промышленность Украины должна развиваться, а США должны продолжать предоставлять разведывательные данные и оружие.

Также, у Блинкена спросили, сработает ли стратегия администрации Дональда Трампа, чтобы заставить Украину пойти на ряд уступок, которые должны стать достаточными для заключения соглашения с целью прекращения войны.

"Короткий ответ - нет. По двум причинам", - считает Блинкен.

По его убеждению, во-первых, очень трудно требовать от украинцев, чтобы они добровольно отказались от своей территории, потому что тогда агрессия принесет вознаграждение России.

Во-вторых, бывший госсекретарь не считает, что выполнение всех требований России в конце концов удовлетворит российского диктатора Владимира Путина.

По словам Блинкена, как первый шаг, Путин хочет получить контроль над всем Донбассом, а дальше глава Кремля стремится получить всю Украину тем или иным образом.

"Он хочет нейтрализовать ее как независимую страну. Он хочет сделать так, чтобы она была привязана к России в той или иной форме. Это цель", - убежден Блинкен.

Мирные переговоры - главные новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым предложение отвода украинских Сил обороны за пределы Донецкой области. Глава государства отстаивает позицию, Украина никуда не будет отходить и "будет стоять, там где стоит".

Единственной причиной, почему не заканчивается война, является российский диктатор Путин.

