Журналисты получили подтверждение личности известного художника на основании миграционных данных.

Вероятное раскрытие личности известного уличного художника Бэнкси вряд ли что-то изменит в стиле его работы и не превратит Бэнкси в посетителя модных мероприятий. Об этом пишет культурный обозреватель газеты The Independent Луис Чилтон.

"Феноменально популярный художник скрывал свою истинную личность более трех десятилетий; поклонники предполагали, что человеком, стоящим за любимыми уличными произведениями "Девушка с воздушным шариком" и "Целующиеся монетки", может быть кто угодно, от музыканта Massive Attack Роберта Дель Наджа до ведущего Art Attack Нила Бьюкенена", – пишет он.

Он напомнил, что журналисты агентства Reuters утверждают, что идентифицировали неуловимого уличного художника Бэнкси как Робина Ханнингема, который позже официально сменил свое имя на Дэвида Джонса.

Также автор напомнил, что ключевые доказательства личности Ханнингема появлялись и ранее в судебных протоколах США и полицейских отчетах, в которых подробно описывается его арест в 2000 году за повреждение билборда в Нью-Йорке. А теперь украинские иммиграционные записи, которые попали к журналистам, свидетельствуют, что "Дэвид Джонс" с датой рождения Ханнингема въехал в Украину в октябре 2022 года. Это совпало с появлением муралов Бэнкси в Киеве и других городах Украины.

Обозреватель добавил, что анонимность Бэнкси, которая изначально была тактикой уклонения от правоохранительных органов, превратилась в ключевой элемент его бренда. Она существенно влияла на рыночную стоимость его искусства и его восприятие общественностью. Адвокат Бэнкси утверждал, что анонимность помогала художнику, защищая свободу слова. Но теперь в его адрес раздаются критика и упреки в возможной приветливости к власти, в отличие от раннего Бэнкси, который был противником истеблишмента.

"Могу предположить, что раскрытие личности мало что изменит. Трудно представить, чтобы Бэнкси вдруг принял образ жизни знаменитости, посещал премьеры фильмов и участвовал в подкастах. Есть что-то романтическое в его верности псевдониму, и многие его поклонники будут продолжать это наблюдать", – написал обозреватель.

Он добавил, что Бэнкси – самый известный анонимный художник в мире, но не единственный. В частности, Елена Ферранте, итальянская авторка "Потерянной дочери" и "Моего блестящего друга", никогда не раскрывала своего настоящего имени.

Что известно о настоящем имени Бэнкси

Напомним, что на этой неделе агентство Reuters заявило, что окончательно идентифицировало загадочного художника. С помощью деталей из исторического полицейского отчета они установили, что этот человек из Бристоля. Ранее он был известен как Робин Ханнингем (но он официально сменил свое имя на Дэвид Джонс).

Однако многие подробности жизни Джонса/Ханнингема до сих пор неизвестны. The Telegraph сообщает, что он "весьма вероятно" является владельцем многомиллионной компании NTS Services Limited (ранее Nothing To See Limited), что сейчас он, возможно, проживает в США, и что не так давно он жил некоторое время со своей партнершей.

