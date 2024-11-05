Граффити, которое пытались похитить в Гостомеле, передали на хранение в Киево-Печерскую лавру.

Граффити британского художника Бэнкси, на котором изображена женщина в противогазе с огнетушителем, отныне будет храниться в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

"На граффити "Женщина в огнетушителе в бигуди перед сожженным окном", которое пытались украсть, срезав со стены дома в Гостомеле, теперь можно посмотреть в Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра", - говорится в сообщении.

В заповеднике отметили, что работа передана в его фондохранилище, которое доступно для свободного осмотра.

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Также там отметили, что эту работу стритарт-художник сделал как только была деоккупирована Киевская область, а Лавра сегодня - это освобожденное от "русского мира" культурное пространство, где хранятся не только старинные реликвии, но и создаются современные художественные проекты.

"Эта работа Бэнкси - символ ужаса и протеста из-за военных преступлений России в Украине. В Лавре, которая наконец освободилась от духовной российской оккупации, граффити будет храниться в "открытых фондах". Бэнкси создал эту и другие работы, чтобы привлечь внимание мира к Украине и жестокости российских оккупантов. Теперь его граффити хранится там, где идет борьба за украинскую культуру, историю и ценности для будущего", - заявили в заповеднике.

При этом сообщается, что рядом с работой британского художника ХХІ века можно будет увидеть древнерусское граффити ХІ века - шарж на одного из строителей Успенского собора.

"Невинное хулиганство тысячелетней давности", - говорят в заповеднике.

Граффити Бэнкси в Украине

В начале ноября 2022 года в населенных пунктах Киевской области, пострадавших от российской агрессии в самом начале полномасштабного вторжения в Украину, появились несколько граффити, напоминающие творчество известного британского уличного художника Бэнкси.

Впоследствии Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в Украине в 2022 году. В частности, его граффити можно увидеть в Киеве, Бородянке и в Ирпене.

Как писали СМИ, Бэнкси прибыл в Украину инкогнито, и в целом его личность остается тайной, потому что никто не знает, как он выглядит.

Художник сделал рисунок на Майдане Независимости в Киеве, на котором изображены дети, качающиеся на противотанковой конструкции. Два рисунка Бэнкси сделал в Бородянке: на одном из них - гимнастка на разрушенном доме, на другом - мальчик, который побеждает взрослого мужчину в спарринге дзюдо. Кроме этих рисунков, Бэнкси нарисовал в Украине бородатого мужчину, принимающего ванну.

2 декабря 2022 года стало известно, что граффити в Гостомеле, на котором изображена женщина в противогазе и с огнетушителем, срезали со стены. Вандалов тогда задержали на месте преступления. Граффити некоторое время хранилось у правоохранителей, параллельно продолжались консультации относительно дальнейшей судьбы работы.

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