Пресс-секретарь Белого дома уходит в декретный отпуск, – СМИ

Администрация не сообщила, кто заменит Левит на время её отсутствия.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уходит в декретный отпуск в преддверии рождения второго ребенка. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Что касается личной жизни, то это, вероятно, будет моей последней пресс-конференцией на некоторое время. Как вы видите, я вот-вот рожу. Я увижу вас очень скоро. Я знаю, что вы будете в очень хороших руках с моей командой здесь, в Белом доме. И я знаю, что у всех вас есть личный номер телефона президента", – пошутила она.

В администрации пока не называют имя официального преемника Левитт. Ожидается, что брифинги будут периодически проводить такие высокопоставленные чиновники, как вице-президент Джей Ди Венс. Сроки пребывания пресс-секретаря в декрете также остаются неизвестными.

Как сообщал УНИАН, Левитт заявила, что США видят определенный прогресс со стороны Ирана в решении конфликта на Ближнем Востоке.

Она рассказала, что президент США Дональд Трамп отправил спецпосланника Стива Виткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Также пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что вице-президент США Джей Ди Венс, возглавлявший американскую переговорную группу на предыдущем раунде обсуждений в Исламабаде, на этот раз не поедет в столицу Пакистана. Она добавила, что любой представитель США готов вылететь в Исламабад, если это понадобится.

