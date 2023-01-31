Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Венгрия и Австрия являются единственными странами ЕС, отказавшимися передать Украине оружие.

Австрия и Венгрия продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине.

Об этом в Будапеште в ходе встречи заявили министры обороны Австрии Клаудия Таннер и Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий, сообщает oe24.at.

"Позиция Австрии и Венгрии в отношении войны в Украине ясна, поскольку обе страны не отправляют оружие в зону конфликта", – заявили министры на совместной пресс-конференции.

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По словам мнистров, их страны не оказывают помощь Украине "чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", но остаются "на стороне мира" и продолжат оказывать гуманитарную помощь беженцам.

Ранее власти Венгрии заявляли, что подвергались давлению из-за украинских беженцев.

Война в Украине и позиция Венгрии

Венгрия неоднократно критиковала санкции ЕС против России, заявляя, что они не смогли существенно ослабить РФ, однако могут уничтожить европейскую экономику.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан неоднократно отказывался ввести санкции против РФ, а также саботировал помощь Украине.

По состоянию на 20 января 2023 года Венгрия заблокировала 500 млн евро военной поддержки ЕС Украине.

27 января 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на любые санкции Евросоюза против РФ, касающиеся ядерной энергетики.

В августе 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Венгрия и Австрия являются единственными странами ЕС, отказавшимися передать Украине оружие.

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