23 января на встрече министров иностранных дел ЕС будут оказывать давление на Будапешт, чтобы они убрали свое вето.

Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.

Как сообщил высокопоставленный дипломат ЕС для польского издания RMF FM, вето Будапешта раздражает дипломатов ЕС, потому что оно не имеет никакого обоснования, кроме того, что "подыгрывает" Кремлю. Ожидается, что страны Европейского Союза будут оказывать давление на Будапешт 23 января на встрече министров иностранных дел ЕС.

Венгрия ранее во время голосований выбирала опцию "воздержаться" и не блокировала помощь Украине, а теперь все чаще применяет право вето. При этом Будапешт вообще не оказывает военной поддержки Киеву.

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Однако у ЕС есть маневр, который может позволить пренебречь позицией Венгрии. Когда Венгрия блокировала 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, то Евросоюз принял решение, которое позволило бы оказывать эту помощь в обход Венгрии. Тогда Будапешт пошел на уступки.

На этот раз может быть применена аналогичная процедура, чтобы убрать вето Будапешта.

"Маленькому пророссийскому государству, которое имеет исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всего ЕС", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС на правах анонимности для польского радио.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине - что известно

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно отказывался ввести санкции против РФ, а также саботировал помощь Украине.

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал Киев начать переговоры о мире с Москвой.

В то же время Венгрия по состоянию на 25 ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, то есть 870 млн евро.