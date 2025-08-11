Имея достаточно ограниченные дедлайны, враг пытается захватить как можно больше территорий Украины.

На прошлой неделе был потерян 141 квадратный километр нашей территории. Об этом в эфире "Новости.LIVE" сказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Чрезвычайно сложный август для нас в этом году, потому что враг, имея достаточно ограниченные дедлайны – примерно до середины октября, – пытается чем больше захватить наших территорий", – отметил он.

Селезнев добавил, что впоследствии мы узнаем, станет ли это для россиян будущим аргументом на переговорах, или враг имеет какие-то другие планы.

"Но, тем не менее: на прошлой неделе мы потеряли 141 квадратный километр нашей территории. К примеру, неделей ранее это было всего 93 километра", - сказал эксперт.

Он не исключил, что враг проводит передислокацию своих сил и средств на самые приоритетные для него направления.

"Вполне вероятно, что враг будет в обозримой перспективе пытаться усилить давление на наших защитников, которые действуют в районе населенных пунктов Каменское и Степногорск", – отметил Селезнев.

Эксперт добавил, что враг не прекращает своих атак, ища слабые места в нашей обороне.

"Речь идет не только о Покровском или Запорожском направлениях. Так же враг постоянно атакует наших защитников в районе Торецка, в направлении на Часов Яр, на Северском и Лиманском направлениях. Чрезвычайно сложная ситуация на поле боя севернее Купянска", – подчеркнул он.

Кроме того, Харьковская область "пылает на многих участках фронта", а Сумская – это "пример невероятной доблести и мужества наших воинов, которые буквально титаническими усилиями остановили продвижение врага, а местами даже его отбросили".

"То есть говорить сейчас о каком-то затишье на каком-то из участков фронта я не рискну", – отметил Селезнев.

Война в Украине – ситуация на фронте

Ранее в DeepState заявили о том, что российская армия оккупировала села Новохатское и Толстое Волновахского района Донецкой области.

Впоследствии также было сообщено, что враг продвинулся в Донецкой области и оккупировал село Затышок в Покровском районе.

Кроме того, российские захватчики продвинулись в еще четырех пунктах в Донецкой области – на Константиновском направлении и у Часового Яра.

