Издание указало, что если обмен территориями между Украиной и Россией состоится, надо требовать от страны-агрессора выполнения определенных условий.

Если президент Украины Владимир Зеленский собирается рассматривать соглашение, которое предусматривает передачу России части территории, ему было бы разумно требовать компенсации, которая выходит за пределы слов, пишет The Hill.

В материале издания указано, что в таком случае компенсация должна быть конкретной, реальной и немедленной. Учитывая характер дела, отмечается, что президенту Украины понадобится помощь главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы представлять его за столом переговоров, начиная со встречи на Аляске.

Также издание указывает на основные элементы соглашения, которое будет приемлемым для Украины.

Видео дня

Во-первых, членство в Евросоюзе. Если это произойдет быстро, Украина бы получила надежную экономическую и политическую опору на Западе, даже без членства в НАТО. Отмечается, что Брюссель будет настаивать на том, что Украине необходимо провести определенные реформы, особенно это касается борьбы с коррупцией, но события опередили бюрократию.

Издание отмечает, что Украина заслужила право на полную интеграцию в Европу и президент США может заставить европейцев сделать это.

Второе условие - возмещение со стороны России за все нанесенные разрушения. Указывается, что страна-агрессор должна прямо или же косвенно оплатить восстановление городов, дорог и энергетической инфраструктуры Украины. По приблизительным подсчетам, стоимость восстановления в течение следующего десятилетия оценивается в полтриллиона долларов.

Отмечается, что Украина может получить средства на восстановление из замороженных российских активов, которые оцениваются в более 300 миллиардов долларов.

Третий пункт - возвращение пленных и похищенных гражданских лиц. Россия должна гарантировать безопасное возвращение тысяч украинцев, включая детей и политических заключенных, которых Россия незаконно удерживает с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Последнее условие - официальное соглашение о том, что Россия обещает больше не нападать на Украину. Издание указывает, что учитывая то, что Россия в последние десятилетия нападала не только на Украину, но и на Молдову и Грузию, эта гарантия должна быть широкой и подкрепленной обязательными последствиями.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен тем, что Украине нужно внести правки в Конституцию, чтобы осуществить обмен территориями с Россией. Глава Белого дома отметил, что его беспокоит тот факт, что Зеленский "имеет право вступить в войну и убить всех", но для проведения обмена территориями ему нужно конституционное разрешение. Трамп заверил, что обмен территориями между Украиной и Россией обязательно состоится.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что кремлевский диктатор не готовится к прекращению огня в Украине. Он заявил, что встречу на Аляске он подаст как свою личную победу. Однако, уверен Зеленский, после встречи с Трампом, Путин продолжит действовать так, как и раньше и давить на нашу страну.

Вас также могут заинтересовать новости: