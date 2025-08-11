Расходы на импорт электричества существенно превышают поступления от экспорта.

Украина с начала августа импортировала 151,5 тысяч МВт-ч электроэнергии, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом июля. Об этом сообщает ExPro.

В частности, потребность в импорте увеличилась на фоне роста потребления в энергосистеме из-за жары. И хотя экспорт электроэнергии тоже вырос, но расходы на импорт электроэнергии существенно превышают поступления от экспорта.

Аналитики отмечают, что больше всего электроэнергии импортируется в вечерние часы – во время ее пикового потребления. И именно в этот период электроэнергия на рынках у стран-соседей является самой дорогой. Ее стоимость может превышать отметку в 200 евро/МВт-ч.

Видео дня

Всего в январе-июне 2025 года Украина импортировала почти 1,3 млн МВт-ч электроэнергии на сумму 165 млн евро.

По данным издания, самая высокая цена на зарубежную электроэнергию для Украины была в феврале-марте этого года – более 180 евро/МВт-ч.

Экспорт и импорт электроэнергии

Из-за массированных и систематических ударов РФ по энергосистеме Украины и потери контроля над Запорожской АЭС Украина была вынуждена существенно увеличить импорт электроэнергии из стран-соседей. Среди главных поставщиков – Словакия и Венгрия.

Вместе с тем, в июне 2025 года Украина впервые с 2023 года экспортировала больше электроэнергии, чем импортировала. Экспорт в том месяце вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с маем – до более 237 тыс. МВт-ч.

Вас также могут заинтересовать новости: