Актриса рассказала, ходила ли уже на свидания.

Известная украинская актриса Наталья Денисенко, которая недавно развелась с мужем, актером и военнослужащим Андреем Фединчиком, заговорила о новых отношениях. В комментарии для проекта "Тур звездами" она рассказала, готова ли впускать нового мужчину в свою жизнь и какие критерии для нее важны при выборе партнера.

Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" опровергла все слухи о новом романе и призналась, что пока ее сердце занято только 7-летним сыном. Именно ему она и уделяет все свое свободное время.

"То, что у меня есть огромное мужское внимание, - не знаю, к счастью или к сожалению, но его нет. И ходить на свидания у меня не так много времени. Я стараюсь, когда у меня есть свободное время, уделять внимание сыну, потому что я и так поздно вечером прихожу, а ребенок меня ждет. Честно говоря, я даже не представляю, как мне организовать свою личную жизнь так, чтобы снова выйти замуж. Думаю, как-то оно будет", - поделилась Денисенко.

Говоря о том, каким должен быть ее новый мужчина, актриса сказала:

"Наверное, это стабильность, это спокойствие, потому что я очень эмоциональная, я истеричка. Нужен мужчина, который выдержит мою безудержную энергию, который может успокоить, который будет сильным как внешне, так и внутренне. Это необязательно должен быть актер, он необязательно должен быть богатым. Я всегда говорила, что я очень мечтаю, чтобы у меня был настоящий друг и партнер, с каким я могу реализовывать какие-то проекты… чтобы мы что-то создавали".

При этом Денисенко подчеркнула, что не сможет быть традиционной домохозяйкой:

"Всю свою супружескую жизнь я очень классно организовывала пространство, еду… У меня муж не прикасался к стирке, готовке, потому что я все это пыталась делать. Но я понимаю, что вот такой домохозяйкой, которая сидит… я никогда не смогу быть. Это должна быть полноценная единица, чтобы 1+1 равнялось одиннадцать, а не два".

Напомним, что Денисенко и Фединчик официально развелись в мае этого года. Пара не присутствовала на судебном заседании и не слишком комментировала причину разрыва.

