У Азербайджана есть оружие, которое пригодилось бы Украине.

СМИ распространяют информацию о том, что Азербайджан рассматривает возможность снятия эмбарго на поставки оружия Украине. В Defense Express рассказали, какое вооружение могла бы получить наша страна.

Издание caliber.az со ссылкой на собственные источники писало о том, что Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине, если Россия продолжит наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана в Украине. Речь идет о вооружении, которое находится в арсенале Баку.

В Defense Express отметили, что прежде всего Азербайджан мог бы передать Украине оружие, унаследованное от СССР или закупленное позже у России, Беларуси или Украины.

В издании считают, что в случае снятия эмбарго есть высокая вероятность того, что Украина могла бы получить САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация". Также в арсенале Баку есть 2С19 "Мста-С" и 2С7 "Пион", но маловероятно, что их передадут Украине.

Не исключается и передача прицепной артиллерии Д-20, Д-30 и "Гиацинт-Б".. Они сейчас применяются подразделениями Сил обороны Украины, а Азербайджан мог бы заменить их сербскими САУ Nora B и чешскими Dita.

В издании добавили, что у Азербайджана также есть 120 единиц БМ-21 "Град", 30 единиц чешского аналога RM-70 и около 30-40 единиц БМ-30 "Смерч". Журналисты напомнили, что сейчас Баку активно покупает турецкие аналоги, чтобы избавиться от российского и советского вооружения.

Кроме того, у Азербайджана есть несколько единиц ОТРК "Точка-У". Их могут заменить израильскими системами.

В издании подчеркнули, что у Азербайджана есть сотни бронетранспортеров БТР-60, БТР-70, БТР-80, БТР-80А и БТР-82А, а также боевые машины пехоты БМД-1, БМП-1, БМП-2, и БМП-3. В арсенале Баку есть и танки Т-72, Т-90С и Т-55, но маловероятно, что их передадут Украине из-за их возраста и ограничений.

В издании считают, что Азербайджан вряд ли передаст Украине что-то из систем противовоздушной обороны. Тем не менее Киев может получить минометы или старую автомобильную технику.

