На Покровское направление выделены дополнительные силы и средства, чтобы выявлять диверсионные группы противника.

Украинские военные освободили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая - прим. ред) в Сумской области, сообщил Генеральный штаб Украины в Telegram-канале.

"Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины", - отметило ведомство.

Также Генштаб сообщил, что Силы обороны направляют все усилия, чтобы сорвать выполнение российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.

В сводке указывается, что на Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения. По состоянию на 22:00 понедельника, 11 августа, в Генштабе сообщили, что продолжаются три боестолкновения.

Отмечается, что противник использует преимущество в численности и несмотря на то, что масштабно теряет свой личный состав, пытается просачиваться малыми группами через первую линию украинских позиций.

В ведомстве сообщили, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение выделить дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны.

Также Генштаб отметил воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают противника.

Ситуация на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что офицер, бывший начальник штаба "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что Покровск и Мирноград в Донецкой области оказались почти в окружении. Также по его словам Константиновка находится в полуокружении. Российские оккупанты продвигаются в направлении Краматорска и Дружковки. Кротевич констатировал, что ситуация ухудшается с каждым днем.

Также мы писали, что бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол рассказал, что основной целью Курской операции было помешать врагу наступать на Сумщину. Апостол поделился, что чтобы остановить наступление ВСУ, россиянам пришлось перебросить на Курщину свои элитные войска. Герой Украины констатировал, что Украина достигла основную цель этой операции.

