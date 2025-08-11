Он уверяет, что в Украине с него сняли все обвинения.

Российский актер Алексей Панин заявил, что Служба безопасности Украины якобы сняла с него обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны.

Речь идет о производстве, открытом в январе 2015 года, когда Панин размахивал российским флагом в оккупированном Крыму, обещая пойти "на Одессу". Через несколько лет он кардинально изменил точку зрения, а после начала полномасштабной войны осудил Россию:

"Отличные новости у меня просто с утра. Коротко: В 2014 году я действительно побегал по Крыму с российским флагом и покричал: "Крым - наш", за что СБУ объявила меня в розыск и возбудила в отношении меня дело о посягательстве на территориальную целостность Украины".

Актер отметил, что ранее был "зомбирован" российской пропагандой, но никогда не поддерживал кремлевского правителя Путина и позже извинялся перед украинцами.

"Украина сняла с меня все обвинения, СБУ больше меня не ищет, я больше не являюсь врагом Украины, чему я несказанно рад. Потому что как-то несправедливо: и в России я террорист и экстремист в розыске, и в Украине был врагом народа. Слава богу, все это позади. Слава Украине!" - добавил он.

Позиция Панина по Украине

В 2014-2015 годах российский актер открыто поддерживал аннексию Крыма и заявлял о необходимости расширения границ России до Одессы, а также высказывал враждебные призывы к украинским политикам.

В 2020 году он осудил войну, а после февраля 2022 года выступил на антивоенном митинге в Мадриде и призвал коллег в РФ не молчать.

Панин называл Россию агрессором, а Путина палачом, а также просил прощения у Украины.

В РФ против него завели уголовное дело за публичную поддержку взрыва Крымского моста и заочно арестовали, а также внесли в список террористов и экстремистов. Также он столкнулся с угрозами от российских "патриотов".

