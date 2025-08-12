12 августа в Украине - особенный день с несколькими занимательными обычаями.

12 августа 2025 года является важной датой для нашей страны и для православных верующих. Всемирные инициативы дня вспоминают редких животных, а праздник сегодня в Украине посвящается молодым людям. По народным обычаям принято готовиться к зиме.

Какой сегодня праздник в Украине

12 августа - дата рождения некоторых выдающихся украинцев: митрополита Киевского и Галицкого Ипатия, историка Александра Грушевского, философа Елены Блаватской, певицы Эллы Акритовой, активиста Евромайдана Устима Голоднюка и героя российско-украинской войны Александра Авдеева.

О том, что сегодня за праздник, могут знать юноши и девушки, ведь получают поздравления на День молодежи. Это международное торжество, которое стало популярным у нас. Младшее поколение - это будущее страны, которое определит ход истории.

Есть ещё повод отпраздновать - это День украинской песни. Мы чествуем наше музыкальное наследие и вспоминаем хиты, знакомые каждому украинцу.

Какой сегодня праздник церковный

Православная церковь после принятия новоюлианского календаря восхваляет мучеников Фотия, Аникиты и Александра Команского. Считается, что эти святые помогают всем верующим, которые совершают благие поступки.

Некоторые православные остались верны старому стилю. В нём 12 августа - праздник праведников Силуана, Крискента, Силы и Адроника. А военные и их близкие могут помолиться об удаче на поле боя святому Иоанну Воину.

Какой сегодня праздник в мире

Шестеро знаменитостей родились 12 августа - композитор Генрих фон Бибер, писатель Роберт Саути, драматург Хасинто Бенавенте, физик Эрвин Шредингер, французский президент Франсуа Олланд и теннисист Пит Самрас.

Как и в Украине, мировой праздник сегодня Всемирный день молодежи отмечается среди представителей молодого поколения. В разных странах проходят концерты, фестивали и выставки в честь юных талантов.

Остальные праздники сегодня, известные по всей планете, это День слонов, День антилопы Бубал Хантера, День виниловых пластинок и День среднего ребенка.

Какой праздник 12 августа в народе

В давние времена люди передавали из уст в уста приметы о будущей погоде:

если пасмурно, то вторая половина августа будет ясной;

появилось много комаров и мух - к грозе;

если похолодало, то лук и чеснок уродятся.

В последний месяц лета наши предки начинали подготовку к холодам. Крестьяне понимали, какой сегодня праздник важный для будущего. Было принято убирать в доме и хлеву, освобождать полки под консервацию, окуривать амбары и погреба. Также точили и чистили садовые инструменты.

Очень удачным считается сегодня праздник для посева озимых овощей и сбора калины и облепихи.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы быть осведомленными о запретах дня, вспомним, какой сегодня церковный праздник. Поскольку Фотий и Аникита считаются покровителями добрых дел, запрещено творить зло, мстить, вредить и обижать других людей и животных. Несчастливой дата считается для свадеб, венчаний и сватовства.

