Президент США заявил, что россияне ведут много войн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия - это воюющая нация, которая за свою историю вела много войн. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме.

"Это воюющая нация. Это то, что они делают. Они ведут много войн. Один мой друг сказал, что Россия сильна, потому что просто продолжает воевать", - сказал Трамп.

Также президент США высказался об истории России. Он напомнил, что ранее Москва участвовала в различных войнах.

Видео дня

"Они ведут много войн. Они победили Гитлера и Наполеона", - отметил Трамп.

Кроме того, президент США сделал странное заявление о полномасштабном вторжении РФ в Украину. По его словам, россияне якобы были бы в Киеве через 4 часа, если бы ехали по шоссе, но один генерал решил проехать через сельскохозяйственные угодья.

"Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира (российского диктатора Владимира Путина - УНИАН), его, скорее всего, уже нет в живых", - подчеркнул Трамп.

Трамп сделал заявление о возвращении оккупированных территорий Украины

Ранее во время пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что он в течение нескольких минут с начала встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сможет понять, возможно ли заключить с ним мирное соглашение по Украине. Он заверил, что постарается вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией в ходе полномасштабной войны, назад Украине.

Также президент США поделился, что следующая встреча должна состояться с президентом Украины Владимиром Зеленским или же с ним и Путиным вместе.

