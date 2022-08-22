Для всех остальных поставки оружия в Украину не являются табу.

Венгрия и Австрия являются единственными странами Европейского союза, которые отказались передать Украине оружие для противостояния России в войне.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что некоторые страны даже меняли законодательство, чтобы помочь Украине.

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таковым. Но вопрос не в том, что они (страны ЕС - УНИАН) против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, таких аргументов и дискуссий", - рассказал Кулеба.

В таких случаях украинская сторона объясняет, что каждый день внутриполитических дискуссий у партнеров стоит человеческих потерь на фронте.

В то же время Кулеба отметил, что открытие границ для беженцев из Украины было "искренним порывом европейцев".

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что западное оружие от партнеров не окажется у врага, как это произошло в начале 2000-х с Ираком и Афганистаном.

Напомним, что федеральное министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных политиков поставить Украине больше оружия.

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