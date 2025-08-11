Во вторник, 12 августа, по всей Украине ожидается комфортная температура в пределах +24°...+29°. Сильной жары не будет даже на юге и востоке. Осадков не ожидается, лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.
- Во Львове во вторник будет ясно. Ночью +9°, днем +24°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
- В Тернополе 12 августа ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +9°, днем +25°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, ясно.
- В Черновцах во вторник - ясно, ночью +12°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +11°...+25°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+25°.
- В Одессе 12 августа - ясно, температура ночью +16°, днем +27°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +29°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +29°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно, +16°...+28°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +13°, днем +27°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°.
12 августа - праздник, приметы погоды
12 августа - Силин день. Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.