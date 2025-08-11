Осадков в Украине тоже не ожидается.

Во вторник, 12 августа, по всей Украине ожидается комфортная температура в пределах +24°...+29°. Сильной жары не будет даже на юге и востоке. Осадков не ожидается, лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.

Во Львове во вторник будет ясно. Ночью +9°, днем +24°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Тернополе 12 августа ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +9°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, ясно.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью +12°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +11°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 12 августа - ясно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +29°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно, +16°...+28°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +13°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°.

12 августа - праздник, приметы погоды

12 августа - Силин день. Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.

