Во вторник, 12 августа, в Киеве ожидается спокойна летняя погода без жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до +14°. а днем столбики термометров покажут комфортные +23°...+25°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление немного сниженное, 750-752 миллиметра ртутного столба. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Погода 12 августа - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет ясно. Ночью +9°, днем +24°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
В Тернополе 12 августа ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +9°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, ясно.
В Черновцах во вторник - ясно, ночью +12°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +11°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+25°.
В Одессе 12 августа - ясно, температура ночью +16°, днем +27°.
В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +29°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет ясно, +16°...+28°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +13°, днем +27°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°.