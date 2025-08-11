Захарова заявила что предложение Рютте "поражает своей безнравственностью".

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором он призвал отказаться от юридического признания оккупированных территорий Украины российскими. Она заявила, что генсек Альянса якобы "поддерживает фашизацию Европы", пишет российское издание Известия.

"Предложение Рютте поражает своей безнравственностью, ведь он ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на западной Украине", - сказала Захарова журналистам.

Она также добавила, что риторика Рютте якобы является "частью идеологического сопровождения фашизации западноевропейской части континента". Кроме того, Захарова в очередной раз заявила о том, что на стороне Украины якобы воюют экстремисты.

Также представительница МИД РФ выдала порцию бреда об "эстонских нацистах" и "развитии советских стран Балтии", говоря об истории Европы 1940-х годов. По ее словам, СССР тогда учитывал интересы Латвии, Литвы и Эстонии, в то время как Европа и США якобы игнорировали их.

Что сказал Рютте о судьбе оккупированных территорий Украины

Напомним, что в эфире телеканала ABC News генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оккупированные территории Украины не должны политически признаваться российскими. Тем не менее он признал, что в мирном соглашении контроль РФ над этими территориями могут признать де-факто.

Кроме того, Рютте сказал, что встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске станет важным испытанием для прекращения войны в Украине.

