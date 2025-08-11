Трамп сказал своим советникам, что любая попытка положить конец войне стоит усилий.

Американские чиновники спешат согласовать детали перед тем, как президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске, поскольку как логистические, так и геополитические вопросы все еще остаются нерешенными, пишет CNN .

Издание указывает, что ведется работа над уточнением тем, которые будут обсуждать Трамп и Путин. Глава Белого дома надеется, что разговор с Путиным может принести значительный прогресс в направлении окончания войны в Украине.

Отмечается, что семь месяцев назад, когда Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, он вступал на эту должность с надеждой, что ему удастся использовать свои отношения с кремлевским диктатором для прекращения войны в Украине.

Однако, Трамп разочаровался в российском лидере, поскольку тот ведет двойную игру и только сейчас президент США начал использовать личную дипломатию.

"Следующая пятница будет важной, потому что она будет посвящена проверке Путина, насколько он серьезно настроен положить конец этой ужасной войне", - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В материале говорится, что Трамп частным образом сказал своим советникам, что любая попытка положить конец войне стоит усилий, даже если она и не принесет успеха.

По данным издания, президент США настоял на том, чтобы его команда чрезвычайно быстро организовала встречу на этой неделе, при том, что организация подобных встреч, особенно с таким противником, как Россия, может занимать недели или месяцы.

Долгое время оставалось под вопросом, будет ли президент Украины Владимир Зеленский приглашен на эту встречу. Когда Трамп сообщил, что встретится с Путиным, он его не упомянул.

Издание отмечает, что хотя Белый дом не исключил участия Зеленского в саммите на Аляске, но официальные лица заявили, что их приоритетом является организация встречи Трампа и Путина с глазу на глаз.

"Если он считает, что лучшим вариантом будет пригласить Зеленского, то он это сделает. Встреча состоится в пятницу. Есть время, чтобы принять это решение", - сказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

В понедельник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что уступки Москве не убедят ее прекратить боевые действия в Украине и призвал к "усилению глобального давления" на Россию. Также он не видит признаков, что Москва готова прекратить свою военную агрессию.

В материале указывается, что украинские чиновники четко дали понять, что Зеленский готов поехать на Аляску, если Трамп пригласит его. При этом, они признают, что все будет зависеть от того, как пройдет встреча Трампа и Путина.

"Мы показали, что он готов быть где угодно, чтобы продвигать программу мира. Поэтому, если потребуется, президент Зеленский, конечно, будет присутствовать на встречах. Мы были очень откровенны по этому поводу, но посмотрим, как это будет", - сказала посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире CBS.

Отмечается, что во время встречи кремлевского диктатора со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Москве на прошлой неделе было очевидно, что центральным элементом плана Путина будут значительные территориальные уступки со стороны украинцев.

Помощники Трампа считают, что необходимо заручиться поддержкой европейских стран в мирных усилиях президента. Поэтому, издание указывает, что большая часть выходных прошла в попытках объяснить цели Трампа.

В свою очередь, европейские политики выражали беспокойство относительно того, как Путин может подойти к встрече. Они настаивают, что если Россия требует от Украины территориальные уступки, тогда страна-агрессор должна отказаться от оккупации других частей нашей страны.

Также издание сообщило, что сенатор Линди Грэм заявил, что он также хочет, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах.

"Я надеюсь, что Зеленский сможет принять участие в этом процессе. Я оставлю это на усмотрение Белого дома. Но я абсолютно уверен, что президент поедет на встречу с Путиным с позиции силы, что он будет заботиться об интересах Европы и Украины, чтобы положить почетный конец этой войне", - сказал политик.

Новые заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен тем, что Украине нужно внести правки в Конституцию для обмена территориями с Россией. При этом, он заверил, что обмен территориями между Украиной и РФ обязательно состоится. Глава Белого дома добавил, что США попытаются вернуть часть оккупированных Россией территорий обратно Украине.

Также мы писали, что Трамп объяснил, что он не стал вводить новые санкции против России после 8 августа из-за запланированной встречи с Трампом на Аляске. По его словам, именно Россия захотела встречи с ним. Президент США добавил, что хочет узнать, о чем Путин хочет с ним поговорить.

