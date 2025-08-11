В Донецкой области враг сконцентрировал огромные силы и пытается перерезать логистику ВСУ.

Кремль требует украинские территории, запугивая Соединенные Штаты Америки и Европу своими "успехами" на фронте, хотя собственные планы относительно летнего наступления российские оккупанты не выполнили.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, в целом в Донецкой области враг сконцентрировал большое количество личного состава, которое превышает 100 тысяч. И этим глава РФ Владимир Путин активно запугивал Запад.

"110 000 только личного состава. То же на Покровском направлении, то есть в целом там, в Донецкой области, это конечно же невероятные силы... Это размер большой европейской армии. Так вот, все это собрано только на одном Донецком направлении, и поэтому Путину было достаточно легко запугивать и Соединенные Штаты, и европейские страны. Мол, они (оккупанты – УНИАН) уже захватывают Покровск, Часов Яр, Торецк...", – сказал Кузан.

Он добавил, что Кремль таким образом создал видимость того, что российская армия в августе уже выходит "на завершающий этап", когда будут атаковать городскую агломерацию Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. То есть те города, отметил эксперт, которые находятся на трассе, являющейся основной логистической нитью, в привязке к которой создана оборонная линия ВСУ.

"Так вот – все эти задачи врагом не выполнены. И то, что они до сих пор не взяли сам Покровск, и не могут с ним повторить тот успех Бахмута, когда они стачивали свою армию – это были невероятно большие усилия. Но несмотря на это им не удалось в лобовых атаках даже и эту минимальную задачу выполнить. И именно поэтому они обходят, пытаются перерезать нам логистику, обойти, выдавить, то есть применяют свою привычную тактику", – заверил Кузан.

Он добавил, что за время летней кампании у оккупантов ничего не получится.

"Путин надувает щеки и говорит: отдайте нам все территории", – констатировал эксперт.

Война в Украине и переговоры

Напомним, по данным The Wall Street Journal, кремлевский диктатор Владимир Путин представил Вашингтону предложение по прекращению огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Киева.

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что Украина может согласиться с временным контролем части ее территории Кремлем, и это может быть своеобразным компромиссом. Однако признание оккупации де-юре или того, что оккупированные территории принадлежат РФ, в правовом и политическом отношениях для Украины неприемлемо.

