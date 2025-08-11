Для сравнения, примерно столько же составлял весь бюджет Эфиопии на 2021 год.

С начала 2025 года Россия потратила на обстрелы украинских городов около 13,4 миллиарда долларов. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что только на "Шахеды" за семь месяцев Россия потратила более 5 млрд долларов. Эти дроны, а также БПЛА-имитаторы стали основным средством поражения в российских воздушных атаках. Под данным издания, за вышеуказанный период РФ выпустила почти 29 тысяч дальнобойных дронов, несших от 1,4-1,7 млн кг взрывчатки.

Больше всего ударных дронов и имитаторов враг выпустил по украинским городам в июле – более 6 тысяч единиц.

Видео дня

"Точная пропорция – сколько летит "Шахедов" и сколько их имитаторов – неизвестно. На май РФ производила 2700 "Шахедов" и 2500 имитаторов в месяц, рассказывали Forbes Ukraine в ГУР. В обстреле 17 июня из 440 дронов "настоящими" было около 280 "Шахедов", по сообщению Воздушных сил. Оценочная пропорция – около 55-65% в пользу настоящих "Шахедов" – около 16 000-19 000 таких дронов запустила РФ с начала года. Каждый из них обладает боеголовкой до 90 кг. Суммарно на "Шахедах" прилетело в Украину 1400-1700 т взрывчатки с начала года", – отмечают авторы.

По данным пресс-службы ГУР, один "Шахед" стоит ориентировочно $200 000. Таким образом, суммарные затраты на атаки "Шахедами" могут достигать 5,7 млрд долларов, сказано в материале.

Обстрелы Украины: сколько России стоили ракетные удары

Также с начала года для атак применялись врагом и ракеты. По подсчетам Forbes Ukraine, речь о 932 ракетах, которые несли 0,4 млн кг взрывчатки. И их стоимость может достигать $7,7 млрд.

Из 932 ракет 311 были баллистическими, пишет издание:

235 "Искандер-М"/KN-23/24 – на $1 млрд;

47 зенитных ракет С-300 – на $10 млн;

29 аэробаллистических ракет "Кинжал" – на $290 млн.

При этом крылатых ракет с начала года РФ использовала более 600. Больше всего – Х-101/Искандер-К. Речь идет о 451 ракете на $6,2 млрд.

Для сравнения добавим, что потраченные Россией на обстрелы Украины 13,4 миллиарда долларов – это ориентировочный бюджет Эфиопии на 2021 год (по данным из открытых источников).

Война в Украине: это стоит знать

Оккупанты возобновили механизированные штурмы на юге, заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его словам, враг пытается наступать в направлении населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка.

Тем временем военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что за минувшую неделю оккупанты захватили 141 квадратный километр украинской территории. Он добавил, что неделей ранее было потеряно 93 квадратных километра.

Вас также могут заинтересовать новости: